MISLI DA JE IZNAD PRIRODE Francuzi ŽESTOKO OPLELI po Đokoviću: Stavovi su mu nezreli, Federer i Nadal ne bi to uradili!

Srpski teniser juče je objavio da je pozitivan na virus korona, što je izazvalo veliku buru u javnosti.

Redom su se javljali dežurni dušebrižnici koji su jedva dočekali fijasko u Zadru.

Jedan od njih je i nekadašnji francuski teniser Žan-Fransoa Kožol koji je bio baš oštar.

foto: AP/ Darko Vojinović

"Novak me podseća na priču o vavilonskoj kuli u kojoj su ljudi želeli da se uzdignu kao visoki bogovi. Postoji utisak da je Đoković misli za sebe da je iznad određenih zakona prirode. Ima slovensku stranu koja je i mistična i sa parolom 'nepobediv sam'", napisao je Kožol i dotakao se Noletovih stavova o vakcinaciji protiv koronavirusa.

"Lično možete pomisliti da nema potrebe da se vakcinišete ili da uzimanjem biljaka možete lečiti sebe. Ali kada druge ljude pustite u igru i imate odgovornost za ono što predstavljate, postoje stavovi i radnje koje smeju da se rade", rekao je Kožol.

foto: Profimedia

"Njegovi stavovi su nezreli, opasni i štetni", naglasio je.

Uporedio je Đokovića sa najvećim rivalim Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

"Spoljašnost Đokovića je glatka, ali unutrašnjost je malo mučna i nasilna. Danas on nije teniska ikona. Da su to učinili Federer ili Nadal, to bi imalo još veći uticaj. Ali Federer ili Nadal ne bi to uradili. Ove stvari neće uticati na ATP jer je privatni promoter bio, ali je dobra lekcija".

foto: Profimedia

Istog trenutka se povela polemika da li bi trebalo Đoković da ostane na čelu Saveta igrača.

"Na igračima je da to kažu, ali bi trebalo da postanu veliki momci. Između onih koji to misle i onih koji su meki u stomaku, trebalo bi da se probude. Hteo bih da čujem šta imaju da kažu Conga, Monfis, Federer i Nadal. Voleo bih da čujem 'ovo je previše'", zaključio je.

(Kurir sport)

Kurir