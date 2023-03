SLOMIO JE 1.055 REKETA U KARIJERI! Luda priča o čuvenom Rusu: PIJAN igrao finale AO! Bio je smrt za žene, a više NE VODI LJUBAV!

Proslavljeni ruski teniser Marat Safin uvek je privlačio pažnju javnosti svojim neobičnim ponašanjem.

Kontroverzni Rus bio je poznat po vatrenom temperamentu i burnim reakcijama na terenu... Ljudi iz "Heda", kompanije čijim reketima je Marat igrao tokom karijere, izračunali su da je slomio 1.055 reketa!

Safin je privi Rus koji je postao deo teniske Kuće slavnih. Osvojio je dva Gren slemturnira, bio prvi na ATP listi, zaradio preko 15 miliona dolara u karijeri... On je definitivno jedna od najkontroverznijih osoba u svetu tenisa.

Safin važi za jednog od navećih frajera ikada u ovom sportu. Oduvek je bio drugačiji od mnogih svojih kolega. Voleo je da se napije noć uoči meča, a jedan od najluđih poteza je kada je u svoju ložu na Australijan openu 2002. godine doveo čak tri partnerke (devojke).

Marat Safin's player box during Australian Open 2002 #Safinettes pic.twitter.com/6qHfMhYKcF — Tennis Vintage Pic (@pic_tennis) February 17, 2015

"Morate da priznate da sam imao veoma lepu podršku na tribinama", rekao je Safin na konferenciji nakon meča.

Safin je to finale Australijan opena navodno igrao pijan. Njegov nekadašnji kolega Danijel Kelerer je svojevremeno otkrio da je video Rusa kako konzumira alkohol pre meča.

"Pio sam alkohol tokom cele moje karijere, ali prvi put tek sa 24. godine. Tada sam video Safina kako pije pre finala AO. Pomislio sam da ako ja ne mogu trezan da se pomerim sa 150. mesta, a on pijan igra finale, onda alkohol i nije tako loš. Safin je toliko bio pijan i noć pre, kao da je slavio rođendan. Ili kao da je već proslavio osvajanje Australijan opena", rekao je Danijel jednom prilikom.

Danas, međutim, 43-godišnji Marat Safin je sušta suprotnost... Živi povučeno, kaže da nema ni prijatelje niti partnera, a u jednom razgovoru za ruske medije je šokirao javnost kada je pričao o svom svakodnevnom životu.

„U boga ne verujem. Nemam devojku, suprugu, nisam više klinac. Uživam u putovanjima. Sumnjam da su Maču Pikču izgradili ljudi“, otkrio je Safin u jednom intervjuu.

"Trenutno ne radim ništa. Budim se između osam i 10, šetam, putujem. Tenis me ne interesuje. Tu i tamo odigram neki turnir veterana, ali koja je poenta u tome? Da li neko ko završi karijeru i ode u penziju tokom penzije ponovo počne da se bavi istim poslom? Ma jok. To je glupo. Takav neki turnir mi više služi da smršam kada osetim da sam nabacio kilogram ili dva", rekao je Safin koji smatra da religija ne postoji.

"Svi znaju da je to izmišljotina da bi ljudi bili kontrolisani. Da li mislite da negde tamo sede bog i đavo i da odlučuju ko ide gde? To je glupo", rekao je slavni ruski teniser koji nema devojku, a odrekao se i vođenja ljubavi.

"Nemam devojku. Nemam ženu. I ne zanima me veza. Ni najmanje. Nisam klinac. Krv mi više ne ključa", otkrio je Safin.

Nekadašnji ženskaroš danas živi samo sa mačkama, a odrekao se i ćerke Eve Jakubovskaje.

"Nemam ćerku. To ljudi misle, to novine pišu. Ali šta ja mogu... Teško da mogu da im zabranim, ja samo znam da nemam ćerku", rekao je Safin koji u svoju kuću nikoga ne pušta.

"Moja kuća je sveto mesto. Ne želim da unutra ulazi iko osim mene. Dobro, moje dve mačke smeju, one žive sa mnom. U principu, ja obožavam životinje, a mačke su mi draže od pasa. Mačke me smiruju, osećaju čoveka, kad se loše osećam priđu mi i smire me", otkrio je Safin.

Safin je nedavno šokirao javnost kada je izneo svoju teoriju o pandemiji koronavirusa. Ubeđen je kako je čitava kriza vezana za pandemiju koronavirusa nastala sudelovanjem svetskih moćnika.

"Mislim da se ovim (korona krizom) ljudi pripremaju da budu mikročipovani. Bil Gejts je još 2015. godine rekao da nas čeka pandemija, da nam je sledeći neprijatelj virus, a ne nuklerani rat. Izveli su i simulaciju tokom foruma u Davosu, testirali kako će da izgleda pandemija. Ne verujem da je Bil Gejts vidovit, on je znao da će se ovo desiti", rekao je za ruske medije Safin.

