PUBLIKA JE PREOKRENULA MEČ Đoković posle teškog poraza od Nadala: Šteta, normalno je da sam razočaran i besan

Nešto rečitiji posle teškog poraza od Nadala bio je Novak u razgovoru sa našim medijima.

“Teško je izabrati jedan element koji je odlučio ovaj meč”, ističe Đoković, i nastavlja:”Verovatno je to moj bekhend koji me nije služio, a napravio sam I mnogo grešaka u igri. On je to dobro koristio, servirajući mi je uglavnom na bekhend. Udarci na mojim riternima su bivali kratki – što mu je omogućilo da diktira tempo iz forhenda i sredine terena. Ušao sam u meč – ili se vratio u njega – tek sredinom drugog seta. Iako je on treći dobio lagano, četvrti sam ja mogao da dobijem – i ušli bismo u peti sa podjednakim šansama. Tada bi sve bilo otvoreno, i imao sam dve set lopte na svoj servis – ali se na štetu to nije dogodilo”, kaže Novak.

“Publika je preokrenula meč, ona je bila 99,9% na njegovoj strani i to je to. Ona je bila ta koja ga je podigla u momentima kada je to bilo potrebno... Šteta, ponavljam – jer je ovo bio veliki meč sa velikim značajem. Naravno da sam svestan toga i razočaranje je uvek veliko kada izgubiš od najvećeg rivala”, direktan je Đoković.

Upitan da prokomentariše da li su ga česte price da je izraziti favorit što se igra u nočnom terminu psihološki opteretile ili poremetile – a uz njih I price o Nadalovoj povredi, Đoković iskreno odgovara: “To uopšte nije bio slučaj. Ljudi vole da pričaju, spekulišu, i ja to ostavljam njima. To pripada pripremnom periodu i uzbuđenjima pred ovako veliki meč. Tada svi žele nešto da kažu ili prokomentarišu, ali ja ne obraćam pažnju na to. Znao sam da ćemo igrati u tim sporim, večernjim uslovima, ali tako je bilo i u finalu 2020 kada me je “počistio sa terena”. To da njemu nešto više odgovara, a meni manje je samo priča, u šta ste mogli da se uverite lično I večeras.

foto: Profimedia

Srpske medije je interesovalo da li je ljut što nije iskoristio dve set lopte?

“Normalno je nakon ovakvog meča da si razočaran i ljut, ali sa druge strane moraš da prihvatiš poraz – koji nije ni prvi ni poslednji. Imao sam ovako velikih i bolnih poraza u karijeri, i znam šta mi je činiti i kako da se vratim još jači. To mi je uvek imperativ nakon ovakvih mečeva – i znam da će mi se iz ovoga pružiti prilika da se dodatno motivišem. U svakom slučaju - kako je meč počeo, dobro se na neki način i završio. On je vodio, bio je poprilično dominantan – a ja sam uspeo da preokrenem rezultatu u drugom setu. Bio sam blizu ulaska u peti set, ali to nije bilo suđeno i sve ostalo je viđeno na terenu”, kaže Novak.

“Znam da mogu bolje, očekivao sam u nekim trenucima bolju igru od sebe, ali sve zasluge za ovu važnu pobedu idu njemu. Nadal je odigrao agresivno i precizno kada god je trebalo, i uspevao je da pronađe najbolje udarce. Uz podršku publike uspeo je da generiše potrebnu energiju – koja ga je usmerila ka konačnoj pobedi”, rezimira neke od razloga svog 29. poraza protiv Nadala Novak.