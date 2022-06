UOPŠTE ME NIJE ZAČUDILO! Novak upitan o Rafinim POVREDAMA: Jedva hoda, a onda izađe na teren i bude 100 odsto spreman...

Medije je interesovalo kako je za njega izgledao Nadal u fizičkom smislu – posle svih priča i izveštaja o lošem stanju njegove povrede.

„Nisam video nikakve probleme u njegovom kretanju vezane za neku povredu. Nije ovo prvi put da se Nadal na ovaj način podigne – tek nekoliko dana od povrede, kada jedva hoda – a onda izađe na teren i bude 100% spreman. Uradio je to puno puta u karijeri, i to me večeras uopšte nije začudilo“, komentariše protivnikovo zdravlje Novak.

foto: AP

Podsetimo, najbolji teniser sveta Novak Đoković nije uspeo da se plasira u polufinale Rolan Garosa, pošto je u četvrtfinalu izgubio od Španca Rafaela Nadala sa 2:6, 6:4, 2:6, 6:7(4). Bio je ovo 59. duel velikih rivala i 29. pobeda španskog tenisera do koje je stigao posle četiri sata i 11 minuta igre na terenu "Filip Šatrije".

Naredni protivnik Nadalu na putu ka 14. tituli u Parizu i 22. grend slem trofeju biće Nemac Aleksander Zverev koji je u četvrtfinalu eliminisao Španca Karlosa Alkarasa.

(Kurir sport/V. Brajović)