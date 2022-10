"NADAM SE DA ĆU OTIĆI KAO FEDERER" Đoković poslao moćnu poruku: Veoma sam motivisan da pišem istoriju našeg sporta!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković poručio je da je silno motivisan da ispiše istoriju tenisa.

U razgovoru sa proslavljenom teniserkom Marion Bartoli za "RMC sport" Novak se dotakao i čuvene "GOAT trke" i diplomatski odgovorio na pitanje da li sebe smatra najboljim teniserom svih vremena.

"Mnogo je parametara o kojima bi trebalo da se diskutuje. Ja sam veoma motivisan da pišem istoriju našeg sporta, a drugima prepuštam da o tome polemišu", poručio je Đoković.

Srpski as govorio je i o emotivnom oproštaju svog velikog rivala Rodžera Federera.

"To je bilo jedinstveno iskustvo, biti akter tog događaja. Neverovatno je što je Rodžer uradio na terenu i van terena. Izuzetno ga poštujem. Naravno da mi je na terenu on pre svega bio rival. Ja sam profesionalac, želim da pobedim. Ali, te noći, rivalstva nije bilo, samo ogromno poštovanje. Nadam se da ću jednog dana ja moći da odem kao Rodžer. To je bio divan trenutak", kaže Đoković.

Kurir sport/B92