SLOBODA GOVORA NE POSTOJI, PRETVORILI SU ME U LOŠEG MOMKA! Novakove reči odzvanjaju planetom: Hoću da budem svoj - JEDINSTVEN

Najbolji srpski teniser Novak Đoković dao je intervju koji je uzburkao tenisku javnost.

Za italijansku "La Stampu", Đoković je govorio o antikampanji koja se vodila samo zbog toga što nije želeo da se vakciniše.

- Znam da nekad ljudi misle da se foliram, da određene stvari radim jer želim da budem voljen. Nije tako, ja samo hoću da budem svoj, jedinstven. To je nešto što se gubi danas. Nije moguće udovoljiti svima, ali ako imamo političku korektnost, onda valjda možemo da iskažemo svoje ideje sa poštovanjem, bez mržnje, sa slobodom. Sloboda govora je danas prema mom mišljenju samo iluzija.

Nije tu stao Novak.

- Imam jedan idealan primer iz ove godine, zbog svega što mi se desilo oko vakcine. Izrazio sam samo slobodu da sam odlučim šta ću uraditi sa svojim telom, i odjednom sam etiketiran kao antivakser, što nisam. Ako ne pripadaš uopštenom načinu razmišljanja, brzo postaneš loš momak. A to nije dobro - naveo je Novak.

foto: @starsport

Govorio je i o očinstvu.

- Imam neke snove, pojedini su veliki. Najveći su da budem tata Stefanu i Tari. Da razumem šta znači biti otac, čitati, učiti, diskutovati... To je kao posao, jer niko nije rođen kao roditelj. Često se fokusiramo na to da učimo decu, kako to da radimo, da gradimo njihov karakter. Verujem u fundamentalne stvari, rad na sebi, učim da budem smiren kada me napadaju i kritikuju, učim da napravim prednosti od svog iskustva... Istražujem šta su najvažnije stvari za decu, ne samo za sebe. To su stvari o kojima razmišljam svakog dana.

Gde god se pojavio ove sezone, Novak je igrao fantastično. Sada u poslednjem turniru ove sezone ima dve maksimalne pobede, protiv Stefanosa Cicipasa i Andreja Rubljova. Prošao je grupnu fazu i pre poslednjeg kola i plasirao se u polufinale Završnog mastersa.

Karlos Alkaras je godinu završio na prvom mestu i pored toga što ne igra u Torinu. Iskoristio je i što Novak nije igrao mnogo ove godine.

- On to zaslužuje. Nema sumnje. Ne želim da ulazim u raspravu o tome da li sam igrao manje ili ne. Tako je, kako je. Realnost je da je on broj jedan i da zaslužuje da bude tu. Mislim da je on sjajno novo lice i dobar igrač. Veoma je fin momak. Ima dobar tim ljudi oko sebe. Predstavlja sebe i tenis na najbolji način. Imam samo pozitivne stvari da kažem o njemu, rekao je Đoković o toj temi.

Kurir sport/Sportal