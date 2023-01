LEGENDARNI BAGDATIS UPOZORAVA: De Minor je veliki borac - NEĆE ODUSTATI! Australijanac može da pretrči Novaka!

Iz Melburna za Kurir - Vuk Brajović

Sigurno je da je i Markos Bagdatis mogao da ostvari još mnogo više uspeha u priznatoj teniskoj karijeri osim finala Australijan opena i Vimbldona te 2006. godine, kada je ostvario i svoj najbolji plasman na ATP rang listi u karijeri – 8. mesto.

Poznat i po antologijskom meču protiv Hjuita koji je trajao 282 minuta i završio se njegovim porazom u 4:34 časova ujutru, na druženju sa legendama je bio idealan sagovornik po toj aktuelnoj temi u svetskom tenisu.

Ipak, ono što nas je najviše interesovalo je njegova procena trenutnog stanja sa Novakom Đokovićem i predviđanje toka večerašnjeg meča sa de Minorom.

“Povreda zadnje lože u tenisku je veoma komplikovana, ali mislim da se Novak i dalje kreće sto posto”, kaže Markos, i nastavlja:

”Kada ga gledam kako igra, ne vidim nekoga ko oseća velike bolove. Naravno da ima problem sa zadnjom ložom, ne kažem da nema, ali evidentno pronalazi način da to kontroliše. Momci iz “velike trojke” su uvek umeli da pronađu načine da nas iznenade, da prevaziđu povrede koje drugi igrači ne mogu”, ističe on, i nastavlja:

“Nikada nismo mogli da pretpostavimo šta će Novak, Rafa i Rodžer postići, oni su kao da potiču - sa druge planete. Nikada nisu prestali da unapređuju svoju igru, a to je i teško i neverovatno. Svaka odluka koju su doneli u karijeri bila je ispravna, što nije uvek slučaj na profesionalnoj turneji i u dugogodišnjim karijerama”, podvlači uvek nasmejani Kipranin.

O De Minoru od Bagdatisa stižu brojne reči hvale:

“Aleks je voma je težak protivnik, trči na svaku loptu i ima fantastičan – i pomalo čudan ravni bekhend, baš kao i njegov trener Lejton Hjuit. Veliki je borac, nikada neće odustati, tako da se protiv njega zaista mora dobiti meč, jer ga on ga neće pokloniti. Mislim da je to njegov kvalitet i da iz tog ugla može da našteti Novaku, pod uslovom da kod Novaka povreda bude igrala ulogu u meču. De Minor može da mu naškodi, može da ga “pretrči”, i siguran sam da će to biti deo njegove strategije”, naglašava Bagdatis.

Kurir sport