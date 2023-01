LEGENDARNI HAS PRED NOVAKOV OKRŠAJ SA AUSTRALIJANCEM: Mislim da će Đoković biti spreman! On je favorit i pored povrede!

Iz Melburna za Kurir - Vuk Brajović

Aktuelni direktor Mastersa u Indijan Velsu, nekadašnji drugi igrač sveta (2002. godine) i učesnik tri polufinala Australijan opena i jednog Vimbldona, Tomi Has, je jedan od najpoznatijih igrača u istoriji tenisa i po tome sa kakvim se fizičkim problemima susretao tokom karijere (povrede, teška saobraćajna nesreća) da bi konačno ostvario spomenute i ostale uspehe.

Prirodno je bilo pitati ga pred meč Đoković – de Minor o tome kako on vidi ulogu Novakove povrede pred ovaj susret:

“U ovom trenutku samo Novak zna koliko je loša situacija sa preponom. Svi ostali, navijači, mi, vi novinari, tražimo da vidimo neke znakove tokom meča i koliko je zapravo ozbiljna ili ograničavajuća ova povreda. Teško je dati neku ocenu te situacije kada pobedite nekog kao što je Dimitrov u tri seta, osim da će uraditi sve da bude spreman da se suprotstavi de Minoru, ali i njegovoj vernoj publici. Tokom meča će znati kako se oseća i iako je do sada emitovao poruke da povreda nije dobro, da brine zbog toga, čak i pored nje je iskazao pravi takmičarski duh tokom dosadašnjih mečeva”, ocenjuje Has.

“Kada izađete na teren uvek skoči adrenalin, a uz to što prima lekove protiv bolova, sigurno jedan od najboljih timova na turneji radi na tome van terena da bi se to sredilo. Mislim da će biti spreman da igra. On je neko ko je potpuno fokusiran, nalazi se na misiji i verovatno će pronaći način da u ovom meču bude konkurentan. Videćemo šta će se dalje dešavati jer, druga nedelja je po pravilu teža, svi preostali igrači u žrebu su spremni i žele da pošalju poruku da su u stanju da zaustave devetostrukog šampiona Australijen opena. I pored svega i dalje mislim da je favorit da osvoji ovaj turnir”, sa optimizmom – ali i notom opreza - rezimira Has.

Kurir sport