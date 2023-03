ČETVRTFINALA U DUBAIJU - NA DLANU: Šta možemo očekivati od najboljih tenisera današnjice po pustinjskoj vrućini?

Za nastupe Saše Zvereva na aktuelnom turniru u Dubaiju bi se reklo – što teže, to bolje! Sedmi nosilac je stigao u Emirate posle lošeg početka sezone u svakom smislu, sa evidentnim nedostatkom izazovnih takmičarskih mečeva – ali sve što je prikazao u tri seta protiv Lehečke i dva protiv O’Konela bivalo je – sve bolje. Saša je na putu da uspostavi željeni ritam igre, da mu tok poena posle servisa bude smerniji i tečniji; sve češće viđamo njegovu karakterističnu agresivnost sa osnovne linije i ostalih pozicija na terenu – i iako su se pri servisu potkrale stare boljke (duple greške itd.) – sa više optimizma Nemac ulazi u svaki naredni meč. Ovaj protiv razgaljenog Sonega – a naročito posle pobede nad Ože-Alijasimom – biće veliki test njegove mogućnosti da igra u visokom tempu I sa malo grešaka – a uz puno kretanja i promena pravaca. Činjenica da nad popularnim Lorijem ima pobedu iz Monte Karla 2021 na prebrzom betonu Centralnog stadiona Ejvijejšn Centra ništa ne znači – ali bi ga današnji uspeh (iznenada) projektovao kao veoma ozbiljnog favorita za nastup u finalu – a da to ni njegovi najbliži nisu očekivali. Saša je velika teniska zverka – ali je velika pauza možda predugo ostavila traga na njegovu igru i stav na terenu – pa je vreme da se to menja. Ako Sonego nije izgoreo kroz veliku pobedu nad nesrećnim Feliksom juče – i ako ne izgori u ambicioznim planovima koje pobeda u današnjem meču stvara – imaćemo dobar meč, a možda i još jedan Top 10 skalp na dosadašnjih 5 u njegovoj trofejnoj riznici.

Aleksandar Zverev foto: EPA/LUKAS COCH

Kod Andreja Rubljova se sve menja – osim njega samog. Novi teniski I fitnes treneri, novi fizioterapeut, nova garderoba – ali tu su i dalje razbarušena frizura i “luda glava” ispod nje, na koju nastoji pozitivno da utiče dualno sposobni novi “drugi” trener Berto kroz psihološke seanse. U jednoj stvari je simpatični Rus u pravu – uslovi za igru u Dubaiju ove godine su neuporedivo teži nego ikada do sada – da li zbog loptica ili nove podloge – i to se u velikoj meri osetilo na njegovoj igri i “preživljavanju” pet meč lopti protiv Davidoviča Fokine. Da li će sve šta je ta pobeda kroz muke Tantalove zahtevala od Rubljova ostaviti trag na njegovu spremnost da preokrene trenutnu prednost od 2-0 u dosadašnjim mečevima koje je na svim nivoima takmičenja odigrao protiv Botika Van De Zanšulpa – teško je reći, kao i oceniti da li je tri seta koje je Holanđanin juče odigrao protiv Imera “loš zalog” pred sudar sa eksplozivnim Rusom? Glavna stvar u ovom meču će biti – držati broj grešaka na minimumu, uz mirnu glavu – na ramenima. Vreo dan u Dubaiju ni jednom ni drugom igraču neće pomoći u terminu u kome budu igrali, pa će isporuka servisa i uspešnost u odigravanju prvih nekoliko udaraca sa obe strane biti ključni za to ko će izaći “živ” iz ovog teniskog revolveraškog obračuna.

Andrej Rubljov foto: EPA/Yoshua Arias

Novak i “krakonja” Hurkač su – očekivano – zvezde večeri u Dubaiju, a njihov peti meč ne bi trebao da se previše razlikuje od prethodna četiri koje je Novak dobio. Ako nas je prvo pojavljivanje prvog igrača sveta donekle zabrinulo, sinoćnje izdanje protiv Grikspura bilo je (tokom 80% provedenog vremena na terenu) – šampionsko, dominantno, beskompromisno, lucidno i izuzetno efikasno. Novak je za 46 minuta vodio 6:2 3:0 – ali se to ipak ne može očekivati i večeras protiv mnogo više renomiranog protivnika kao što je “fini momak” Hubert. Poljak je vlasnik velikog servisa, raspolaže radijusom kretanja i mogućnošću promene pravca koja iznenađuje za igrača takvih fizičkih karakteristika (ergo nadimak “krakonja” iz usta Đokovića u razgovoru sa našim medijima sinoć), veoma uspešno kombinuje stamenu igru sa osnovne linije sa pouzdanim izletima napred, i ume da primeni Plan B u situacijama kada je to potrebno – što potvrđuje njegovo već duže vremena etablirano mesto u najboljih 20 igrača sveta. Osvajač indor-hard turnira u Marseju se do sada dobro adaptirao na uslove u Dubaiju, ali ako sa druge strane bude stigla “pustinjska oluja” u vidu sveprisutnog, agresivnog i razigranog Đokovića – Hurkačove šanse će biti retke, i ponajviše ostvarive zahvaljujući – samom Novaku. Iako je sinoćnji pad u igri bio znatno manje izražen nego protiv Mahača, naš as i dalje ima mali oblačić brige nad svojom glavom – koji će morati da otera kroz viši nivo koncentracije na realizaciju onoga što se ukazuje kao prilika. Večeras će ponovo biti pakleno sparno i toplo na Centralnom stadionu, i zbog toga Novak ne bi trebao da “skida nogu sa gasa” posle prvih stečenih prednosti – jer nasuprot njemu stoji momak koji – uz sjajan servis na ovako brzoj podlozi – za tili čas može da okrene tok meča. Da li će to biti moguće i protiv čak i takvog Novaka – nosioca jedne od najvećih šampionskih aura u istoriji tenisa – nadamo se da nećemo morati da saznamo…

foto: Victor Fraile/Power Sport Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

U dve godine (2017-2019) su “nabili” čak 6 mečeva (i jednu predaju), a onda u narednih tri – niti jedan. Ipak, ne može se reći da Medvedev i Ćorić ne pamte njihov rivalitet koji potiče još iz učešća na Nekst Džen turniru za mlade nade u Milanu, a pogotovo – da neće imati posebne motive da odigraju svoj najbolji tenis. U slučaju Borne – možda i bolji nego što smo ga viđali da isporuči u poslednje vreme, jer bi polufinale (protiv Novaka) u Dubaiju bio ogroman korak ka potpunoj re-afirmaciji u vrhu svetskog tenisa (trenutno 20. na ATP listi). I Medvedev nije zadovoljan svojim rezultatima i pogotovo rangom (7), a u prilog tome idu i dva uzastopno osvojena turnira (Roterdam, Doha) iz kojih vuče jak “drajv” ka još višem plasmanu. Obojica obožavaju ovu podlogu, Ćorić je ovde dva puta u polufinalu igrao protiv Federera – i zadovoljavajuće pobede protiv Kokinakisa i Bublika u prethodnom kolu potvrđuju dizanje nivoa igre u Dubaiju iz meča u meč. Ipak – Tanasi je oduzeo mnogo više energije Hrvatu nego što je Saša Danilu – i u tome možda leži ključ favorizacije Medvedeva nad Ćorićem u današnjem susretu. Jedini meč koji su njih dvojica do sada igrali u ovim uslovima (hard, na otvorenom) 2018. u Sinsinatiju pripao je Ćoriću, ali – ni u ovom slučaju – ta statistika neće imati previše uticaja na tok večerašnjeg meča. Nešto sporiji uslovi noćnog tenisa će malo “umiriti” Medvedevljev servis, otvoriti teren za duže razmene – iz kojih će se tražiti protivnikova greška, ili sticanje prednosti iznenadnim lucidnim potezima i udarcima. Ako Medvedev ne bude uspeo da konvertuje servis i rastrčanost u poene, a Ćorić ne bude parirao servisom i smirenom igrom sa osnovne linije – bukvalno sve postaje moguće, pa čak i pojava faktora sportske sreće za odluku o pobedniku. Mogli bismo da vidimo dosta povuci-potegni situacija, sa mini-serijama, kraćim usponima i padovima, briljantnim potezima i nepotrebnim greškama – ali da će biti zanimljivo, sigurno hoće. Pobednik ide na megdan Đokoviću – i toliko o velikoj nagradi za uspeh u ovom meču.

Ponavljamo – veoma topao dan u Dubaiju će sigurno uticati na to da loptice budu i tvrđe i brže u odbitku od žica, što predstavlja veliki izazov za kontrolisanje. Nadajmo se da to ujedno ne znači i – lošiji tenis, jer bi se sa ovakvim učesnicima četvrtfinala mogao ponositi bilo koji Masters ili čak Grend Slem na turneji.

(Vuk Brajović)