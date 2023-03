NOVAK JE OPSEDNUT! Ove reči Medvedeva NIKO NIJE OČEKIVAO - Rus ponovo želi na prvo mesto, evo šta kaže o Noletovim rekordima!

Ruski teniser Danil Medvedev nalazi se u odličnoj formi, pošto je vezao tri uzastopne titule, u Roterdamu, Marseju i Dubaiju, pa želi da se ponovo vrati u sam vrh na ATP listi.

Podsetimo, Medvedev je pre godinu dana bio na prvoj poziciji, dok sada zauzima sedmo mesto, ali uprkos tome, on je zadovoljan svojom igrom.

- Veoma sam zadovoljan svojim tenisom i to je važno. Kada dođete do vrha na ATP listi, morate da igrate dobro na grend slemovima i mastersima. Nisam uspeo to da uradim na Australijan openu, pa je bilo dosta izgubljenih poena. Ali ima još mnogo turnira u godini i ako nastavim ovako, popraviću štetu. To nije lako, ali pokušaću - kazao je Medvedev za španski "As".

Govorio je Medvedev i o Novaku Đokoviću, za kog smatra da je "opsednut".

- Novak je opsednut jer je želeo da obori sve rekorde i to i dalje pokušava. Mislim da će mu Rolan Garos biti težak. Ali svi ostali rekordi... Mnogi su već njegovi. Verovatno nemam vremena, niti veštine i talenta da oborim ove teniske rekorde. Ali učiniću sve što mogu da povratim kontrolu. DA bih to uradio. moram da osvajam slemove i masterse - ističe ruski teniser.

Kurir sport