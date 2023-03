ŠPANAC SANJA VELIKE SNOVE! Alkaraz: Želim da budem jedan od najvećih u istoriji! Nadal i Đoković me INSPIRIŠU!

Španski teniser Karlos Alkaraz poručio je da mu je cilj da bude jedan od najboljih igrača u istoriji tenisa.

Supertalentovani 19-godišnji teniser nakon trijumfa na US openu postao je najmlađi broj jedan u istoriji belog sporta. Novak ga je u Melburnu svrgnuo sa trona, međutim uspeo je da se vrati na prvo mesto nakon trijumfa na Mastersu u Indijan Velsu.

Alkaraz je zbog povrede propustio start sezone, nije nastupao na prvom Grend slemu u Australiji, međutim, to ga nije poremetilo. U velikom stilu se vratio na teren i jasno stavio do znanja da ove sezone ima najveće moguće ambicije.

U razgovoru za "Eurosport" otvoreno je govorio o svojim najvećim rivalima, uzorima, ali i ciljevima koje je zacrtao.

"Mnogo sam razmišljao o Rafaelu Nadalu dok sam se oporavljao od povrede. Često kada su najbolji igrači van terena, oni često osvoje prvi turnir po povratku. Želeo sam da budem jedan od tih igrača. Tu su primeri koji su me motivisali - kao Nadalova titula na Australijan openu 2022. Zatim povratak Novaka Đokovića posle odsustva, osvojio je važne turnire. To su primeri koji me inspirišu da se vratim treningu, zato što želim da se vratim na najviši nivo i probam da pobeđujem", rekao je Alkaraz.

Španac je otkrio šta su mu najveći ciljevi u ovoj sezoni.

"Kada razmišljam o ovogodišnjem cilju, moram da osvojim grend slem. Ili bar da pokušam da osvojim grend slem i više mastersa. To su veliki ciljevi. Ostati broj jedan, osvojiti slemove i masterse, to nije tajna. Probaću da dam najbolje od sebe na tim turnirima. Želim da pobedim Nadala i Đokovića, ali nisam ovde da im oduzimam grend slemove ili da ih sprečavam na bilo koji način da budu najbolji u istoriji. Pokušavam nekako da im se približim. Znam da će biti veoma komplikovano, možda čak i nemoguće, ali u ovom svetu morate da sanjate velike snove. Na kraju krajeva, to je moj današnji san", zaključio je Alkaraz.

Kurir sport