"NE BIH MOGAO SA NOVAKOM DA POPIJEM KAFU" Čuveni Francuz ŠOKIRAO izjavom: Federer i Nadal imaju veću harizmu od Đokovića!

Nekadašnji šampion Rolan Garosa, francuski teniser Janik Noa, ne krije da nije fan srpskog tenisera Novaka Đokovića.

U intervjuu koji je dao za argentinski "La Nasion" legendarni Francuz je rekao da sa Novakom ne bi ni kafu popio.

"Đoković? Ne osećam da mi je blizak, ne znam zašto. Federer i Nadal imaju veću harizmu. Zaista me ne privlači njegova igra. Kada osvoji meč loptu, nemam nikakvu povezanost sa njim. Živim na Monmartru, šetam i neko me pozove, 'hej, Janik, hoćeš li na kafu sa mnom?' I onda se pitam zašto ljudi žele da se povežu. Sa Noletom, nisam siguran da će se to desiti" iskren je Janik.

Potpuno drugačije mišljenje ima o Novakovim najvećim rivalima Federeru i Nadalu.

"Federer je bio umetnik. Teško je preživeti u tako moćnom i fitički zahtevnom sportu i biti umetnik, što je bila Rodžerova vrlina. Tome se divim. Radio je stvari sa reketom koje nikad nisam video. Rod Levjer je radio nešto slično, Džon Mekinro, ali Federer je radio sve što i drugi velikani, ali i više" rekao je Noa.

Nakon toga usledile su i brojne pohvale na račun Nadala, koji po njegovom mišljenju najbolji svih vremena.

"Od igrača iz velike trojke najviše volim Rafu, jer on poštuje i sakupljače loptica, ljude iz taksija, sve one koje se ne vide gde nema kamera. Ako se gleda sve ono što se ne meri, Rafa je broj jedan bez premca. Osvojio je 22 slema i još uvek je onako skroman kakav je uvek i bio. Iz tog razloga mi je omiljen među njima trojicom", smatra Francuz.

