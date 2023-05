MEDIJSKA ZASEDA O NOVAKU: Kecmanović poražen na terenu, ali zapušio usta stranim novinarima braneći Đokovića!

SPECIJALNI IZVEŠTAČ IZ PARIZA: VUK BRAJOVIĆ

Pet sati i deset minuta trajanja meča, peti set odlučen u taj-brejku posle 20 odigranih poena, pet neiskorišćenih meč-lopti – i sve to da bi na kraju kvalifikant i izraziti dubler Vavasori u prvom kolu Rolan Garosa eliminisao 31. nosioca – našeg Mišu Kecmanovića – iskreno boli.

Previše teško stečenih šansi koje su jedna za drugom tokom ovog neverovatnog teniskog maratona odlazile u propast, neobjašnjive greške i neverovatne srećne okolnosti za Italijana, pad samopouzdanja u odlučujućim trenucima u vožnji ovim nesrećnim sportskim toboganom sugerišu pravu dramu sa nezamislivo neprijatnim krajem za sve poklonike našeg asa.

I pored svega toga, postojan kao stena je bio Miša Kecmanović na konferenciji za medije – iako je, veoma neukusno, više stranih novinara nastojalo da iskoristi njegovo prisustvo da bi od njega izvuklo izjave na komentar o Kosovu Novaka Đokovića od juče.

Upitan da li Novaka posmatraju kao heroja nacije u Srbiji posle ovog gesta, Kecmanović smireno odgovara:

"Novak je heroj nacije u Srbiji bez obzira na ovo, a njegov jučerašnji komentar nije sadržao ništa - senzacionalno. Nasilje je nepoželjno bilo gde u našem dobu, a posebno u našoj domovini. Uradio je nešto normalno, i smatram da je krajnje normalno napisati tako nešto. “

Upitan da li bi sportisti trebali da se bave političkim temama, Kecmanović je jednako jasan:

“Mi sportisti ne bi trebali da se bavimo politikom – jer, pre svega, ne znamo dovoljno o njoj. Takođe, ljudi očekuju od onih koji imaju određeni status u društvu da se oglase po sličnim temama, da njihov glas treba da se čuje. Njima se ljudi okreću, slušaju svoje heroje i ljude koje vole – i, ponovo, smatram da je i u tom smislu Novakov gest bio normalan. Ja lično nemam porodicu i prijatelje u tom delu (Srbije) ali bez obzira na to – ono što se tamo zbiva ne čini stvari ništa manje lošim", u maniru vrhunskog medijskog stručnjaka – a opet pametno i iskreno – odgovarao je na ova provokativna pitanja Kecmanović – dok turnirski moderator nije napokon zabranio ostalim stranim medijima da nadalje postavljaju pitanja koja nisu imala veze sa mečom protiv Vavasorija.

Rolan Garos je prvi turnir u istoriji koji je predstavio “Bodigard” zaštitni softver koji sprečava onlajn zlostavljanje igrača, na šta je Miša imao da kaže sledeće:

“Svako piše šta god želi na internet, a bojim se da jedna nedelja neće promeniti ništa. Dobijam loše komentare svaki put, od pretnji smrću, psovki, stvari koje ne bih da kažem javno, ali možete da razumete o čemu pričam. Ne dotiče me, na početku jeste, sada više ne”, iskren je Miša, i dodaje:

"Ova vrsta zaštite bi trebala da nam je na raspolaganju svake nedelje tokom sezone. Stanje jeste zabrinjavajuće, ali tako je - kako je. Ovakve poruke najčešće dobijam kada izgubim, i – ne mogu da učinim ništa kako bih promenio ono što pišu. Mozete da se fokusirate na to - ili da ignorišete i dalje…”U vezi meča – očekivan i sažet je bio njegov komentar: "Šta da radim...Imao sam šansu, a da sam je iskoristio – sve bi bilo drugačije. Ako Vavasori bude i dalje ovako igrao, svaka mu čast – jer je danas bio na izuzetno visokom nivou. Možda sam mogao da igram još agresivnije, da više napadnem servis – kao i da bolje serviram. “

Miša se kratko osvrnuo i na 5 neiskorišćenih meč lopti:

“Nisu me morile, nisu ostale u glavi. Svaki put kad sam imao sledeću meč loptu - pokušao sam nešto da učinim – i nisam čekao da se nešto desi. U tim momentima je on ispogađao toliko linija da je to bilo smešno, i turnir uopšte nije morao da ih čisti. Svakako je imao dosta sreće.”

Bizarnu situaciju u kojoj je dobio zvanično upozorenje za neprimereno ponašanje kada je sa terena izbacio lopticu koja je uletela sa drugog meča, Kecmanović opisuje u neverici:

“Ta odluka je bila besmislena, potpuna glupost, nefer. Pokušao sam da se raspravim sa sudijkinjom o tome, ali kada donesu odluku – stvar je gotova. Ne postoji pravilo po kome mogu da me kazne što udaram lopticu koja nije naša, to nije smela da uradi. Mnogo puta se dešavalo nešto slično, ali nikada nisam dobio kaznu. Razumeo bih da je to nekoga ugrozilo, a ovako – ta odluka nema nikakvog smisla.”

"Mogla je da ignoriše to što se desilo, čista glupost. Na kraju svega – baš me briga za eventualnu novčanu kaznu – jer to nije bila naša loptica, niti sam nekoga gađao”, rezimira čudan sportski dan na Rolan Garosu Miša Kecmanović.

Kurir sport