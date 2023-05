UŽIVO, CEDEVITA - PARTIZAN: Crno-beli žele da u Stožicama završe KOMPLETAN posao i obezbede SPEKTAKULARNO finale sa Zvezdom!

Danas od 18 časova, košarkaši Partizana će u Stožicama odmeriti snage protiv Cedevita Olimpije u okviru druge utakmice polufinalne serije ABA lige.

Cedevita Olimpija - Partizan: 18 sati

Uoči meča:

Košarkaši Partizana stigli su do prednosti u polufinalnoj seriji ABA lige pošto su u prvoj utakmici pobedili Cedevita Olimpiju rezultatom 85:70.

Crno-beli žele da večeras reše posao i obezbede plasman u finale, gde je svoje mesto već obezbedila Crvena zvezda.

Pred ovu utakmicu, trener Parnog valjka Željko Obradović rekao je da njegova ekipa mora da poradi na skoku.

- Pričali smo o tome da su igrači Cedevita Olimpije, pre svega Omić, ali i ne samo on dobri u skoku. Nisam to video, da neka ekipa toliko skokova upiše kao oni protiv nas u prvoj utakmici. To se ne dešava ni na prijateljskim utakmicama gde je jedna ekipa iz nižeg ranga. Daćemo sve od sebe da to ne bude tako u drugoj utakmici. Pokušao sam sinoć da raspredim minutažu koliko je to moguće jer znamo da nas već sutra, nepunih 48 sati od prvog duela čeka novi meč - kazao je Obradović.

foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

Trener Cedevita Olimpije Miro Alilović istakao je da je prioritet timska igra s dobrom kolektivnom odbranom.

- Moraćemo da odigramo drugačije u odnosu na prvi susret. Prioritet je timska igra s dobrom kolektivnom odbranom. U napadu bi priča trebalo da bude slična. Lopta treba da kruži i moramo da imamo bolju selekciju šuta. Uz to bih izdvojio kontrolu skoku, s akcentom na defanzivni skok. Očekujem mnogo borbeniji pristup moje ekipe. U ovoj utakmici, pred domaćim navijačima i punim tribinama moramo da se predstavimo u najboljem mogućem svetlu - rekao je trener tima iz Ljubljane.

Ukoliko Cedevita večeras pobedi Partizan, odlučujući meč se igra narednog utorka u beogradskoj "Štark areni".

