NAPISAO "KOSOVO JE SRCE SRBIJE", ONDA SE NAŠAO NA METI KRITIKA, A SADA JE SVIMA ZAPUŠIO USTA Ove Novakove reči treba svako da čuje

Novak Đoković preskočio je još jednu prepreku na Rolan Garosu pošto je večeras pobedio Martona Fučoviča sa 3:0 u setovima.

Nakon meča, srpski teniser je upitan u vezi njegovog gesta nakon meča u prvom kolu Rolan Garosa kada je na kameri napisao: "Kosovo je srce Srbije! Stop nasilju!"

Taj njegov gest jako je odjeknuo širom sveta, usledile su brojne reakcije, kako pozitivne tako i negativne, a srpski as ovog puta nije želeo da puno priča o svemu tome.

- Ne marim da kažem to, rekao bih ponovo. Svestan sam da se mnogo ljudi ne slaže, ali to je, šta je, ali ja stojim uz to. Bez drame na Grend slemu ne mogu i to je to. Ne želim više to da komentarišem, rekao sam šta sam rekao - poručio je Đoković.

Kurir sport