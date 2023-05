IZVINITE NA MOM FRANCUSKOM! Novak RAZBIO protivnika, pa NASMEJAO sve prisutne - navijači prasnuli u SMEH zbog ove izjave!

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se večeras u treće kolo Rolan Garosa, pošto je pobedio Mađara Martona Fučoviča sa 7:6(2), 6:0, 6:3.

Dvostruki šampion Rolan Garosa, trenutno treći teniser sveta, slavio je protiv 83. na ATP listi posle dva sata i 44 minuta igre.

Nakon meča, svoje utiske izneo je Novak Đoković:

- Hvala vam svima što se došli ovde. Svakog dana i svake godine mi dajete mnogo energije. Nadam ste da ste se i vi dobro zabavili, ovo je prvi meč za mene u večernjem terminu. Prvi set i nije bio dobar za mene, dok sam u drugom i u trećem setu dobro odigrao i veoma sam zadovoljan - rekao je Novak nakon meča.

foto: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pohvalio je Novak svog današnjeg protivnika.

- Svi teniseri kada igraju na Šatrijeu žele da igraju svoj najbolji tenis i nemaju šta da izgube. Nisam bio iznenađen kako je igrao, jer ga vrlo dobro ga poznajem. On može da igra vrlo dobar tenis na svim podlogama. Ja sam bio jako fokusiran na sebe i ono što radim na terenu. Izvinite na mom francuskom, nisam zadovoljan kako ga pričam, ali kako je tako je, pričam na osnovnom nivou. Ali i dalje mogu da govorim dovoljno dobro valjda da me svi razumete.

Vetar je zadavao velike probleme njemu i Fučoviču na današnjem meču.

- Ista je priprema za meč, nema tu neke velike razlike. Mnogo je bilo vetra i to je bio problem, jako je teško bilo kontrolisati sve to. Lopta je jednostavno drugačije letela, teško se bilo nameštati za udarac, svaki udarac je morao da bude prilagođavan. Večernje sesije su posebne i specijalne i hvala vam što ste bili ovde - kazao je srpski as.

