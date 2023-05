UŽIVO, ĐOKOVIĆ - FUČOVIČ: Mađar nikad MOTIVISANIJI izlazi na megdan srpskom asu - Novak nastavlja pohod ka novoj tituli!

Novak Đoković i Marton Fučovič večeras igraju meč drugog kola Rolan Garosa, a njihov susret neće početi pre 20 sati i 15 minuta.

Uživo,

Novak Đoković - Marton Fučovič:

Uoči meča:

Srpski as pobedom je startovao na ovogodišnjem Rolan Garosu i tako nastavio pohod ka rekordnoj 23. grend slem tituli. Podsetimo, u prvom kolu Đoković je bez većih problema pobedio Aleksandra Kovačevića sa 3:0 u setovima, ali već danas čeka ga dosta teži zadatak.

Meč sa Mađarom se igra u večernjem terminu (ne pre 20:15) i za njega Novaka vezuju mešane uspomene – a pre svih pobeda nad Nadalom 2021. ali i bolan poraz prošle godine. Danas je u Parizu izuzetno toplo i sparno, ali uprkos tome se očekuje da će teren i loptice biti znatno sporije nego što je to bio slučaj sa dnevnim mečevima.

Fučovič će svoju strategiju graditi na tome da fizički umori Novaka i što češće ga stavi u zonu „manjeg komfora“ – poznat kao jedan od boljih riternera na turneji. Naravno, u tom registru je Novak najbolji, i „bitka za servis“ (bilo da se radi o sopstvenom ili vraćanju protivnikovog) će dati odlučujući ton u odlučivanju boljeg igrača u prva dva seta.

Očekuje se da će upravo ovaj period igre biti ključan za definisanje pobednika – a pogotovo ako se stvari budu odvijale u Novakovu korist – jer do sada Fučović nikada nije uspeo da se vrati posle dva uzastopno izgubljena seta protiv Đokovića. 2:0 u setovima na semaforu bi večeras značilo da je Novak „zauzdao“ tok meča, podesio pobednički ritam, doveo broj grešaka na minimum, angažovao sve aspekte svoje igre na željenom nivou i postavio „krstareći mod“ do kraja.

Ipak, Marton je mnogo iskusniji i kvalitetniji igrač nego što trenutno mesto na ATP listi sugeriše – i to je dobro poznato Novakovom timu koji ga veoma ceni kao snažnog „ol-raunder“ protivnika – pa se baš zbog toga očekuje da se nikako ne skida „noga s gasa“ kao što je to donekle bio slučaj protiv Kovačevića u prvom kolu. S obzirom na to da se očekuje da će ionako teška loptica biti još teža i sporija – Novaku bi bilo uputno da ovaj meč ne produžuje više nego što bi trebalo (zbog tinjajućeg stanja povrede lakta) i da se fokusom na dobar servis i kombinaciju 1-2 za brže osvajanje poena skrati njegovo trajanje u što većoj meri. Ne spomenuti mogućnost da ovde dođe do nekih drugačijih zapleta ne bi bilo korektno – ali su sva očekivanja da bi Srbin iz ovog duela trebao da po peti put izađe kao pobednik u njihovim dosadašnjim mečevima – koji god bio rezultat na kraju.

