"NOVAK JE ODBIO DA SE VAKCINIŠE I TO GA JE MNOGO KOŠTALO" Moćne reči Novakovog narednog protivnika: On zaslužuje više poštovanja!

Najbolji teniser ikada Novak Đoković na najbolji mogući način startovao na Vimbldonu, pošto je u prvom kolu bio bolji od Pedra Kaćina.

U narednoj rundi, Novakov protivnik biće australijski teniser Džordan Tompson koji je pobedio Brendona Nakašimu sa 3:2 u setovima, i to nakon spektakularnog preokreta.

Nakon meča, Tompson je porazgovarao sa predstavnicima medija, i tom prilikom se dotakao srpskog tenisera, za kog ima samo reči hvale.

Prokomentarisao je Džordan Novakov dobro poznati stav oko vakcina, zbog kojeg nije mogao da učestvuje na nekoliko Gren slemova.

- Novak bi trebalo da bude izuzetno poštovan zbog svega što je uradio za naš sport. A to što je bio zaglavljen zbog svog stava oko vakcinacije i tih stvari. Odbio je da se vakciniše i to ga je koštalo verovatno još Grend slemova. Mislim da ljudi to ne shvataju, zbog toga možda zaslužuje još više poštovanja - istakao je Džordan Tompson.

Kurir sport