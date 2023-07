ZAR BAŠ TAJ DEO DA ZAKAŽE?! Đoković se požalio posle meča: Nezadovoljan je segmentom u kojem je NAJBOLJI NA SVETU!

Nije u potpunosti Novak Đoković zadovoljan izdanjem u drugom kolu Vimbldona, a zna i tačno šta može bolje.

Pobedio je Džordana Tompsona u tri seta 6:3, 7:6(7:4), 7:5, a posle meča se novinarima "požalio" na segment u kojem je, verovatno najbolji na svetu.

"Taj tempo na riternu, ne osećam pravi tajming, činjenica je da sam imao igrača koji je servirao izvrsno i bilo je teško čitati mu servis. Ja sam servirao dobro, čvrsto igrao na osnovnoj liniji, davao sam mu malo prilike, mislim da mu nisam dao nijednu brejk loptu. Uspevao sam da nađem udarac, imao sam šanse i brejk lopte u dva uzastopna njegova servisa, to nisam iskoristio. Onda su se stvari zakomplikovale i onda sam morao da uđem u taj-brejk gde sam našao odličnu igru", rekao je Đoković.

foto: EPA/Neil Hall

Zadovoljan je srpski teniser što je imao kvalitetnu proveru pred nastavak turnira i pohod ka završnici.

"Bio je izvrstan test, Tompson je igrač koji je u formi ove godine, igrao je finale turnira u Holandiji, znao sam da će da me sačeka nezgodan protivnik koji će pokušati da mi razbije ritam. Pokušavao je da mi oduzme vreme, dosta slajseva, kratkih lopti, napadao je druge servise moje. Pokušavao je da me izbaci iz zone komfora, znao sam da me to očekuje, pa sam bio dobro pripremljen. Veoma čvrst meč, 3:0, ali sva tri seta su bila neizvesna. Bili su neizvesni rezultatski", poručio je drugi teniser sveta.

