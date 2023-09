ĐOKOVIĆ POTPUNO RASPAMETIO AMERE: Dve godine nije mogao da uđe u SAD, sada mu se KLANJAJU na svakom koraku! VIDEO

Nakon što je osvojio US open, Novak Đoković se pojavio u jednoj od najgledanijih emisija u SAD.

Srpski teniser je pobedio Danila Medvedeva u finalu poslednjeg grend slema u sezoni nakon čega su mu se poklonili ljubitelji tenisa širom sveta. Puno je onih koji su priznali, ili potvrdili, svoje mišljenje da je Đoković najbolji svih vremena.

I javnost u Americi, koja je često kritikovala Srbina zbog različitih razloga, sada je potpuno raspamećena.

Zanimljivu situaciju prvo je doživeo nakon finalnog meča kada je u kompleksu "Flešing Medouz" gostovao televiziji "ESPN". Tada su lokalni, ali i navijači sa srpskim zastavama dozivali Novaka i na kratko bukom prekidali intevrju.

Na portalu pomenute televizije potom se pojavila prognoza za osvajače grend slemova u 2024. godini. Kako je navedeno u tekstu, da bi bilo zanimljivije, zbog Đokovića su svi teniseri ograničeni na samo jednu titulu u toj prognozi.

A, velika čast Đokoviću je ukazana nakon osvajanja titule, kada se pojavio na televiziji "NBC", u emisiji "Danas", jednoj od najgledanijih u SAD.

Nakon što su najavili Novaka, voditelji su mu aplauzom čestitali na uspehu.

- Nije se još sleglo, bila je ovo veoma teška noć za mene, bilo mi je važno da provedem sa porodicom i timom, tako da nisam baš spavao. Neko od vaših kolega mi je dobacio kada sam dolazio da je to dobar umor, sviđa mi se taj izraz. Ovo je bilo sjajno iskustvo za mene. Bilo je dosta razmena udaraca, tako je uvek sa Medvedevom, znate da nećete lako do poena, znao sam da neće popustiti bez borbe, naravno da uvek ima sumnje, ali potrebno je da uprostite stvari i budete prisutni u momentu da bi osvojili sledeći poen - rekao je Đoković.

Nakon finalnog meča, Đoković je obukao majicu posvećenu Kobiju Brajantu.

- Mamba mentalitet... Mi smo bili veoma bliski, podržavao me je i kada sam imao probleme, kada sam morao na operaciju lakta pre šest godina. Imao sam dosta mentalnih izazova, imali smo mnogo razgovora, vodio me je kroz čitav proces i ne mogu da mu budem više zahvalan za to što je uradio. Ne samo za mene, nego i za sve sportiste širom sveta. Njegov duh je bio tu, 24 je broj koji je imao na dresu i mislim da je bilo primereno da to ponesem - poručio je Đoković.

Kurir sport