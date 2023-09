PEŠIĆ NAJAVIO ODLAZAK SA KLUPE SRBIJE: Doći će neki drugi selektor...

Svetislav Pešić najavio je odlazak sa klupe Srbije posle OI u Parizu:

- Ne govorim ja ovo da bih imao bolji tim na Olimpijskim igrama. Posle Olimpijskih igara doći će neki drugi selektor. Nakon njega neki drugi... - pričao je selektor.

Pozvao je Pešić sve relevantne košarkaške faktore da budu pametni u narednom periodu.

- Iskoristite me još godinu dana da vam pomognem. Pozovite me, pa analizirajte. Ja sam dao projekat, on stoji. Možda će se sada taj projekat oko sistema takmičenja i registracionog plana primeniti - više nego jasna je bila poruka selektora Srbije.

Kurir sport