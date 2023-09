POZNATI TENISER NA STUBU SRAMA ZBOG OVOG: Kako je moguće da se to dešava u 21. veku? Šarenac: Tamo gde je bio, LEGITIMNO JE

Karlos Alkaraz se nakon neuspešne odbrane titule u Njujorku gde je u polufinalu US Opena eliminisan od Danila Medvedeva, a tron i prvo mesto mu preuzeo Novak Đoković, vratio u rodnu Španiju. Tamo je pokušao da se odmori za nastavak sezone, ali se ujedno našao i na udaru žestokih kritika.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Španci se uglavnom dele na one koji veruju da je korida njihova tradicija i na one koji smatraju da je reč samo o mučenju životinja. Nameće se pitanje, kako je moguće da se u jednoj evropskoj zemlji, takvo nešto I dalje dešava u 21. Veku, da se životinje ubijaju pred očima publike?

A kako na to gledaju ovdašnji borci za zaštitu životinja i stručnjaci u toj oblasti,o tome sa predsednikom Kinološkog društva Novi Beograd Goranom Šarencem u jutarnjem programu Kurir TV.

Alkaraz je meta kritika nakon što je prisustvovao koridi u svojoj Murciji i fotografisan kako oduševljeno gleda šou matadora. Ova slika izazvala je revolt organizacije za zaštitu prava životinja, PETA, ali i mnogih pojedinaca koji se zalažu za bolji tretman životinja.

foto: Kurir tv

Goran Šarenac je istakao da, bez obzira na Alkarazov status vrhunskog sportiste, treba razmotriti moralnu dimenziju takvih događaja.

On je rekao: - Korida je dozvoljena tamo gde je on bio. Vi i ja, pretpostavljam, ne slažemo se sa tim i ne možemo sada odavde toliko mnogo osuđivati njega, pogotovo što je, kako kažem, zakon to dozvolio većini Španije.

06:45 KARLOS ALKARAZ NA BORBI BIKOVA U ŠPANIJI

Šarenac je dalje istakao da, iako prisustvo na koridi samo po sebi može biti legitimno, ono šalje određenu poruku i podršku ovakvim događajima.

- Samo njegovo prisustvo je legitimno, ali ne šalje neku dobru poruku ili poziv da vrhunski sportisti trebaju da prisustvuju takvim događajima, ili još bolje, da podržavaju takve događaje - dodao je Šarenac.

Razgovarajući o tradiciji koride u Španiji, Šarenac je naveo da se španska javnost deli na one koji je smatraju svojom tradicijom i one koji je vide kao mučenje životinja. Takođe je podsetio na jednu kontroverznu koridu koja se održala u Beogradu 1971. godine i istakao da je bila drugačija od svih drugih jer su gledaoci navijali za bikove, što govori o odnosu prema životinjama.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:56 GORAN PEJANOVIĆ O VREMENSKIM PROMENAMA U SVETU: