NOVAK SVE BLIŽI I BLIŽI MAGIČNOM BROJU 400! Srbin suvereno čuva tron, ali pravo uzbuđenje tek sledi!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković započeo je rokordnu 395. nedelju na prvom mestu ATP liste.

Novaku nedostaje još samo pet nedelja da dođe do magičnog broja 400! Da li će to uspeti da ostvari do kraja sezone, ili će ipak predati tron Karlosu Alkarazu?! U narednim nedeljama dobićemo odgovor na to pitanje.

Iz sedmice u sedmicu neponovljivi srpski as ispisuje nove stranice istorije belog sporta. Dogurao je do 395. nedelje na vrhu, po čemu je apsolutno neprikosnoven, ali nema nameru da se zaustavi.

Iako je izgubio 500 bodova jer nije učestvovao na Mastersu u Šangaju, sačuvao je tron. Trenutno ima 11.045 bodova, 2.240 više od Španca Karlosa Alkaraza koji je na drugoj poziciji.

Iako je na prvi pogled razlika velika, Novak će morati ozbiljno da se pomuči kako bi do kraja sezone sačuvao tron. U narednim nedeljama gledaćemo žestoku bitku za prvo mesto.

Naime, za razliku od Alkaraza, Novak do kraja godine brani veliki broj bodova. Na Mastersu u Parizu igrao je finale prošle sezone, a brani i titulu na Zvaršnom mastersu u Torinu - ukupno 2.100 bodova. Sa druge strane, Alkaraz brani samo 180 bodova iz Pariza, pošto nije učestvovao na Završnom mastersu prošle sezone.

Iako brani daleko veći broj poena, Novak Đoković drži praktično sve u svojim rukama. Ukoliko ponovi rezultat od prošle godine na dva predstojeća turnira, onda će do kraja godine sačuvati prvo mesto.

Podsetimo Masters u "Bersiju" startuje 30. oktobra.

Kurir sport

10:21 DOŠLI SMO IZ TEŠKE SITUACIJE 90-IH, RATOVI... Novak otvorio dušu nakon pobede u finalu: Pisati istoriju je nešto specijalno