LEPOTICA KOJA JE "PRESLIŠALA" NOVAKA POBEDILA OPAKU BOLEST Životna drama najlepše srpske teniserke: Dva puta operisana zbog TUMORA

Pre nekoliko dana na društvenim mrežama pojavio se snimak sa jednog izuzetno zanimljivog treninga najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

Srpski as, koji koristi svaku priliku da pomogne mladim srpskim teniserima i teniserkama, sparingovao je sa Bojanom Jovanović (24) i njihov zajednički trening privukao je veliku pažnju ljubitelja tenisa.

Ljubitelje sporta koji ne prate pomno tenis zanimalo je ko je teniska lepotica koja je uspela dobro preznoji Novaka na terenu.

Reč je o 24-godišnjoj Bojani Jovanović, hrabroj Beograđanki koja je uprkos svim nedaćama koje su je zadesile u ranom detinjstvu uspela da ostvari snove.

Kada pogledate objave na Bojaninom Instagram profilu, vidite atraktivnu devojku i teniserku koja vredno trenira kako bi ostvarila svje sportske ciljeve. Ni ne slutite da se iza tog očaravajućeg osmeha krije jedna izuzetno teška životna priča.

Naime, kada je imala samo šest godina Bojana je saznala da ima tumor nadbubrežne žlezde, i prognoze lekara nisu bile optimistične.

"U septembru 2004. godine sam krenula u prvi razred. Iako sam bila jako mala, sećam se da me je neposredno pre rođendana 6. novembra iznenada zaboleo stomak. Otišli smo u Tiršovu na rutinsku kontrolu i pregled i niko nije mogao da sanja sa kakvim problemima ćemo se susresti. Dijagnostikovali su mi tumor nadbubrežne žlezde ili neuroblastom u poodmakloj fazi - započinje svoju priču Bojana (23) iz Beograda", ispričala je jednom prilikom za "Blic ženu" Bojana.

Neposredno nakon 7. rođendana usledila je prva operacija, koja je uspešno obavljena. Nakon Nove godine su otišli u Budimpeštu na dodatna ispitivanja koja su pokazala pozitivne rezultate. Međutim, ubrzo su stigle loše vesti.

"Sve je išlo dobro i ponovo sam krenula u školu. Međutim, krajem aprila 2005. bolest se vratila i to u mnogo agresivnijem obliku nego prvi put. Odmah sam bila operisana. Tek tada kreće teška borba koju ću patiti do kraja života - nastavlja.

Prošla je kroz dva ciklusa hemoterapija u naredne tri godine i 2007. su joj presadili koštanu srž na Institutu za majku i dete u Zemunu.

"Nikad neću zaboraviti taj period, bolničke sobe, terapije, strepnja u očima mojih roditelja i najbližih ljudi u tom trenutku. Mogu da zamislim samo kako je njima bilo, jer su se uvek trudili da budu nasmejani i raspoloženi pored mene, ali verujem da im je jako teško bilo kada su bili sami. U dva navrata sam zbog hemoterapija ostala bez kose, a povratak u školu i traženje identiteta u društvu, koje često nije imalo razumevanja, je na mene ostavilo najveći trag jer deca nekad umeju da budu jako okrutna", prisetila se Bojana.

Najteže joj je bilo kada su joj doktori saopštili da neće moći profesionalno da se bavi sportom koji toliko voli, ali ona nije želela da prihvati to.

"Presađena mi je koštana srž i lekari su bili za to da se bavim sportom, ali ni blizu nekom profesionalnom nivou kojim se bavim. Ali, roditelji su mi uvek govorili da ne slušam šta mi govore sa strane, da pratim svoje snove i da nikad ne odustajem, nebo je granica. Ja sam se uvek time i vodila. Ne mogu da kažem da i sad nije bilo komentara u smislu: "Zašto si ti i dalje u tome?" Meni to samo daje podstrek da nastavim dalje i da se još više borim. Za to su jako zaslužni moji roditelji".

nače, Bojana je završila IT studije na fakultetum diplomirala je kao jedna od najboljih studentkinja svoje generacije.

Pre tri godine proglašena za drugu najbolju seniorku države, poredili su je sa Anom Ivanović, ali je onda zadobila tešku povredu levog ručnog zgloba, na sve se nadovezala pandeima koronavirusa, i njen proboj na WTA listi je usporen.

Kurir sport/Blic žena

01:01 Novak i Jelena zaplesali na koncertu Hausera