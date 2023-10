"ON IGRA SAMO ZA SEBE" Bivši igrač Partizana BRUTALNO OPLEO po Nejpiru: Njega su svi "PROVALILI", a pogledajte šta Teo radi!

Bivši košarkaš Partizana Nenad Miljenović izneo je žestoke kritike na račun plejmejkera Crvene zvezde Šabaza Nejpira.

Košarkaši Crvene zvezde doživeli su poraz od Partizana na prvom ovosezonskom derbiju, a brojni ljubitelji košarke smatraju da su glavni krvci za neuspeh crveno-belih bili najiskusniji u timu - Miloš Teodosić i Šabaz Nejpir.

Zvezda je u poslednjoj deonici prokockala ogromnu prednost i dozvolila Partizanu da stigne do izuzetno važnog trijumfa.

Najzvučnije pojačanje crveno-belih, Šabaz Nejpir, bio je očajan u završnici meča. "Potrošio" je nekoliko napada Zvezde i odigrao očajnu odbranu nad Avramovićem, koji je u poslednjoj deonici ubacio čak 12 poena.

Iskusni plejmejker Nenad Miljenović smatra da Nejpir igra isključivo za sebe.

"On igra za sebe, u nekom svom ritmu i u ritmu svojih poteza - kako bi on hteo. Ne deluje mi kao da ima širu sliku da li je to dobro za ekipu i kako to treba da izgleda celokupno. Sad su ekipe, onako što se kaže, 'provalile su ga' da mu ne prija prosto agresivnost defanzivna kako na lopti tako i u 'pik end rolu' jer ne voli da se reši lopte. Samim tim ceo napad Zvezde nema nikakav 'flou' jer on ne pušta loptu na vreme, a onda uđe Teodosić pa onda sve izgleda normalno", kaže Miljenović i dodaje:

"Vidi kako Teo lako pusti loptu, a to je razlika, u tim detaljima kada neko oseća ekipu, kada je neko pravi plejmejker, a sa druge strane neko ko realno nije. Nejpir već pokazuje nekim rešenjima da on je više na poziciji dva nego na poziciji jedan što za Zvezdu možda i nije dobro jer se sigurno očekivalo od njega da bude nosilac, a da Teo bude neko ko će da pripomogne, a ne da nosi Zvezdu tokom cele sezone. A na kraju će ispasti drugačije, da će Teo morati da bude taj koji će da nosi. Mislim da se trener Sferopulos onako malo reputacijski odlučio za Nejpira u smislu 'derbi je, imamo neku prednost, bolje i da izgubim sa Nejpirom nego da sad pustim Jaga'. Iako je Jago bio odličan!", rekao je nekadašnji košarkaš Nenad Miljenović u podkastu "EuroleagueChitChat".

