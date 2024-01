MEDVEDEV EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Rus LJUT na organizatore jer ga nisu ispoštovali - tražio je samo JEDNU STVAR, a ni to NIJE dobio!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Po velikoj toploti je popularni “Medved” uspeo da posle predaje protivnika u 5. setu preskoči prvi prepreku ove godine u Melburnu, izazov za koji nije krio da je meč protiv kvalifikanta Atmana iz Francuske učinio nešto komplikovanijim od samog početka.

Uz opasku da je u Pres centru “smrzavanje”, Danil Medvedev je prokomentarisao uslove i meč u kojima je igran.

“Na terenu je bilo mnogo toplije nego ovde, to je sigurno! (smeh) Ovo naravno nisu bili najteži uslovi u kojima sam igrao, ali se radi o tome da ovde nije bilo sunčano poslednjih nekoliko dana. To što ste izloženi suncu tokom treninga na nekoliko sati nije dovoljno da se adaptirate na takve uslove, pa vam ovakva toplota u meču utiče pomalo i na nerve. Za protivnika u prvom kolu sam imao igrača koji još uvek nije prilagođen igranju na Grend Slemu, pa je sigurno bio u stanju tenzije. Uz to, toplota ne poboljšava vaše fizičko stanje, no odnos prema njoj zavisi od igrača do igrača. Drago mi je da sam fizički uspeo da ga nadvisim jer je u jednom momentu postalo dosta izazovno izdržati. Onda su kod njega nastupili grčevi, što mi je potvrdilo da je i njemu bilo teško – pa mi je glavni zadatak tada bio da izdržim, i prošao sam dalje”, prenosi nam Medvedev.

foto: Jason Heidrich/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Na pitanje Kurira da nam pojasni kako se on postavlja u situacijama kada igra protiv njemu nepoznatih igrača ili kvalifikanata kada stvari zapnu, imajući u vidu da je Novak rekao da ne dozvoli da se iz njegovog govora tela to vidi, a Rubljov da je u petom setu protiv Vilda osetio paniku, Rus kaže:

“Da, da, mislim da je važno nastojati da što manje takvih osećanja iznesete pred protivnika kroz vaš govor tela, gestikulaciju, ponašanje uopšte. Ako vam se pak to desi, glavni razlog je umor ili što više to ne možete da sakrijete – ili ako vas je nešto dodatno isfrustriralo. U svakom slučaju je važno nastojati da to ni na koji način ne prikažete jer – eto, danas – pet minuta pre nego što je on počeo da se bori sa grčevima, počeo sam da osećam veliki zamor. Da sam mu to tada pokazao, možda bi on uspeo da se sabere i ostane u igri. Um je najmoćnije sredstvo i “oružje”, ali i promenljivog dejstva. Trudim se da ne iznesem skoro ništa “na čitanje” svojim protivnicima – i mislim da sam najčešće uspešan u tome”, kaže Medvedev, i prenosi nam simpatičnu anegdotu sa kumom Andrejem Rubljovim iz Sinsinatija prošle godine.

foto: Jason Heidrich/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

“Igrali smo u Sinsinatiju, i to je bio onaj meč kada sam isfrustriran šutnuo kameru. Tada me je dobio, igrajući na izuzetno visokom nivou. Dan je bio topao, on je bio sjajan, pogađao neke sjajne voleje, i baš me je impresionirao u njegovoj prvoj pobedi nada mnom. Nekoliko meseci kasnije smo pričali o tom meču, gde mi on kaže da ga se dobro seća, a naročito momenta kada sam šutirao kameru – kada je on iz toga shvatio da je kucnuo čas da zaigra bolje jer se ja raspadam. E, sad, i ja se dobro sećam tog meča – i osim tog incidenta smatram da sam igrao veoma dobro, a on svakako bolje nego inače. Ako je tako – rekao sam sebi – onda protiv tebe više nikada neću uraditi ništa slično, jer ako tako funkcionišeš – više nećeš imati priliku da te to motiviše. I tako – bolje je ipak potruditi se da ne pokažete kako se osećati ni na koji način,” uz osmeh nam prepričava Danil.

foto: Jason Heidrich/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Zanimljiv je bio i povod za razgovor sa supervizorom turira…

“Tokom ovakvog meča izuzetno je važno da se pravilno osvežavate. I pored moje molbe da mi bude dostupna nehlađena voda – jedina koja je bila nama dostavljena bila je ledena. Kad sam tražio od sudije da mi daju topliju vodu, doneli su mi vrelu. Kako onda dalje – a da se ne obratite supervizoru za intervenciju?” prepričava nam za kraj ovu anegdotu finalista Melburna od pre 2 godine.

Naredni protivnik Medvedeva je odlični Finac Emil Rusuvuori.

