"VIRUSNA INFEKCIJA ME JE MUČILA, ALI..." Đoković govorio o VELIKOM PROBLEMU: "Kada se osećate LOŠE i borite sa BOLEŠĆU..."

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Uz komentar da mu ovo nije prvi put da doživljava komplikacije na početku jednog Grend Slema, pitali smo Novaka kako koristi svoje iskustvo u ovakvim trenucima kako bi iz prevazišao?

“Mislim da se to kod mene spontano desi, kroz jedan proces usklađivanja toga kako se osećaš na terenu i van njega, pronalaženja ravnoteže. Sada se već nalazim pri kraju virusne infekcije, ali to me je dosta sputavalo da dam maksimum koji znam da pružim – jer kada se loše osećate i borite se sa bolešću nemate tu oštrinu. Osećam da mi to nedostaje, pogotovo na forhend strani. Načinio sam dosta grešaka do sada, i često me protivnici uhvate iznenađenog, “na pogrešnoj nozi”. Osećam da se ne krećem dobro, a to je razlog i zbog čega servis stoji…”, objašnjava Novak.

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

“Ima tu puno nedostataka u igri, ali – opet – u trećem sam kolu, našao sam način da pobedim u dva duga meča. Dobra strana Grend Slema je što uvek imam jedan dan odmora i treninga između nastupa, i nadam se da će ova noć proći dobro pošto zadnjih pet-šest nisu bile idealne u smislu odmora i spavanja. Pokušaću na narednom treningu da usavršavam određene detalje, biomehaničke elemente, taktičke zamisli – ali se te stvari ne popravljaju preko noći, čega sam svestan. Intenzitet i nivo turnira se podiže, protivnici su sve bolji. Mislim da mi žreb nije nimalo lak, za protivnike imam tenisere koji fenomenalno igraju. Evo sada igram protiv Ečeverija koji možda trenutno igra tenis života na tvrdoj podlozi; pobedio je Mareja i Monfisa veoma ubedljivo. Bio sam toliko puta u nekim sličnim situacijama da znam šta mi je činiti, i pokušaću da se prilagodim ovim okolnostima i dam sve od sebe”, ističe on.

Kurir sport / Vuk Brajović