TENISKI EKSPERT IZNEO DETALJNU ANALIZU: Novaka OBARA VIRUS i utiče mu na servis, njegov naredni rival JE SVE SAMO NE LAK (VIDEO)

Novak Đoković je u napetom meču savladao Australijanca Alekseja Popirina sa 3:1 u setovima i plasirao se u treće kolo Australian opena. Novaku je ovo ujedno bila 30. pobede zaredom na turniru u Melburnu.

Teniski stručnjak Vuk Brajović uključio se u jutarnji program iz Melburna gde je analizirao prethodne Novakove mečeve, narednog potencijalnog protivnika, ali i dao svoje mišljenje o problemu sa današnjom publikom.

- Popirin je sjajno igrao i Novak ga je pohvalio na tome. Rekao je da je imao situaciju u kojoj je u dva uzastopna kola igrao protiv veoma motivisanih igrača koji su odigrali svoj najbolji tenis. Postaviti ćemo Dino Prižmića, koji je Novaka držao na terenu četiri sata. Popirin nešto manje, oba meča su završena u četiri seta. Ali Novak veoma galantno hvali svoje protivnike i veoma realno komentariše svoju igru kao nedovoljno zadovoljavajuću, a pre svega usled bolesti koja ga prati. U pitanju je virus koji je i dalje sa Novakom i značajno utiče na njegovu igru, na njegov takmičarski tonus i tome slično - rekao je Brajović i dodao:

- Ta situacija sa publikom je bila poprilično neprijatna i možda čak i presedan u Novakovoj komunikaciji sa publikom. Novak je objasnio da je u pitanju bio gledalac koji ga je uporno vređao, pa je Novak bio doveden u situaciju da ga pozove da siđe dole i da mu to kaže u lice ako je čovek, ako je muškarac, ako je hrabar. To se pre nije dešavalo, ali za sve postoji prvi put, nažalost i za tako nešto. Novak svakako nije srećan kad se takve stvari dešavaju, ali je takođe činjenica da je taj momenat doneo neku iskru u Novakovoj igri i da je Novak u tom trenutku prelomio, zaigrao bolje, bio je motivisan više i uspeo je da prelomi ovaj neugodan meč.

foto: Kurir televizija

Osvrnuo se na Novakovog narednog protivnika, Tomasa Ečeverija.

- Tomas Ečeveri je odličan igrač, on je dobio 3-0 u prethodnom kolu, ali Novak protiv njega ima prednost 2-0. Oba meča je dobio prošle godine na Mastersima u Parizu i Rimu. Ečeveri je naš veliki ljubitelj Novaka Đokovića, oni se slažu, to je rekao i Novak na preskonferenciji. To će biti duel koji će biti izazovan za Novaka, ali bi trebalo da protekne na prijateljskim tonovima, s obzirom da Novak ne igra protiv domaćeg igrača i da se očekuje da će biti podrška srpske publike, koja će tu biti u većini, sigurno učiniti ono što je potrebno Novaku, da se i ovaj neugodan protivnik savlada - naveo je.

foto: Anthony WALLACE / AFP / Profimedia

Potom se dotakao Novakovog zdravstvenog stanja i najvećih izazova na ovom turniru.

- Sve zavisi od virusa, moram da budem iskren. Nismo videli Novaka u ovom stanju, doduše on jeste dobio pariski masters sa stomačnim virusom, prošli Australian Open sa neugodnom povredom zadnje lože desne noge. Ali čini mi se da servis koji Novaka spašava u tim slučajima ovoga puta nešto ne funkcioniše. I to je ono što zabrinjava sve nas i naravno sve koji ga prate širom sveta. To što neki elementi njegove igre jednostavno nisu na onom nivou na kom su bili kada je uspevao da prođe. Ono što bi napomenuo je da ni Zverev, ni Rud, ni Alkaraz nisu lako prošli. Rud i Zverev su se jedva izvukli, dok je Alkaraz imao tu sreću da završi meč u 4 seta. Za prethodnu dvojicu je bilo potrebno 5 setova da pobede protivnike iz Slovačke i Australije. Tako da u ovom trenutku i ovom turniru ništa nije sigurno - rekao je.

foto: David GRAY / AFP / Profimedia

Potom se osvrnuo na promenu atmosfere u publici.

- Baš smo puno pričali o tome i razgovarali sa igračima. Mnogi od njih nisu ni bili valjano informisani da će to da se desi. Imam bojazan da će tenis otići do đavola za jedno godinu, dve, ako se nove generacije publike ne edukuju na način na koji bi trebali, da imaju uvid u to koliko njihovo slobodno kretenje smeta igračima. I oni koji su odrasli uz stara dobra pravila već se oslobađaju, a te kako će se ponašati oni kojima niko nije rekao ne možete sad ući, ne možete sad ustati, ne možete sad šetati itd. Tu su veliki problemi i nisam siguran da je ova situacija koja je održiva - rekao je Brajović.

foto: Printscreen

Kurir.rs