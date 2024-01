SRBIN OBJASNIO RUSIMA KOLIKO ĆE BITI POD SANKCIJAMA: Nisu to bile nimalo lepe vesti! Pomenuo Zvezdu i Partizan, ali i A licencu

Šef Saveta trenera Evrolige Goran Šašić smatra da će sankcije prema ruskom sportu trajati tri godine.

Visoki funkcioner Evrolige Goran Šašić povukao je paralelu iz vremena kada su sportisti iz Jugoslavije početkom devedesetih godina prošlog veka bili pod sankcijama baš tri godine.

Srbin je objasnio Rusima da, pre svega, treba da prate delovanje UEFA. Čim vrhovna fudbalska organizacija započne povratak ruskih klubova pod svoje okrilje, uslediće domino efekat, jer će njen primer slediti i druge federacije.

- Nivo Evrolige je opao zbog neigranja klubova iz Rusije. U poslednjih 18 godina CSKA iz Moskve učestvovao na 17 puta na fajnal-forovima Evrolige. Nijedan drugi klub Evrolige ne može da se pohvali takvom stabilnošću. Ni Real, ni Barselona, ni grčki giganti - rekao je Goran Šašić u opširnom intervjuu za ruski Sport-Ekspres.

Objasnio je šef Saveta trenera Evrolige Goran Šašić kako je Srbija pomogla klubove iz Izraela, pa tako Makabi igra Evroligu, a Hapoel Evrokup u Beogradu.

- Jugoslavija postala prva zemlja koja je podvrgnuta masovnim sportskim sankcijama. Tri godine su naši sportisti patili od toga što ih nigde ne puštaju, od 1992. do 1995. godine. To je moja prognoza, ali ja nisam političar. Ali mislim da svi treba da gledamo šta UEFA radi. A kada vidimo da UEFA zapravo otvori vrata povratku ruskih klubova i reprezentacija, to će izazvati domino efekat u svim sportovima. Nadam se da će Evroliga, kao privatna kompanija, postati jedna od prvih međunarodnih organizacija koja će ponovo uključiti ruske timove u svoje članstvo.

Otkrio je Goran Šašić, inače Srbin rođen i odrastao u Nemačkoj, kako Srbi vide sankcije prema Rusima.

- Savršeno razumemo kako se Rusi osećaju. Srbi su, dakle, prvi koji se protive sportskim sankcijama. Kao što sam rekao, mi koji smo osetili rat, ne želimo da ga više nikada vidimo. A oni koji to nikada nisu videli, insistiraju na njemu. Zato vas molim da me ne shvatite pogrešno kada kažem da će vam svako koga pitate u Srbiji reći da je protiv sportskih sankcija. A ja kao sportski radnik uvek želim da svi imaju jednake uslove. Ja sam prvi koji izaziva razne sportske administratore, pitajući ih ko se usuđuje da odluči da sportista ne sme da se takmiči. I uvek dajem primer sportiste u nekom od pojedinačnih sportova koji se takmiči na Olimpijskim igrama. Ceo život se borio, žrtvovao zdravlje i trenirao da istroši svoje telo, da bi neki vođa odlučio da ne može da se bori ravnopravno sa svima? Stvarno to ne razumem. To je za mene neprihvatljivo.

Srbija je bila spreman da ono što čini za izraelske, učini i za ruske klubove.

- Zato bih kao pozitivan iskoristio primer dve ekipe iz Tel Aviva koje evropske utakmice igraju u Beogradu. Ovo je džentlmenski čin koji mi Srbi radimo. I nije bitno da li su u pitanju izraelski timovi. Na isti način smo bili spremni da prihvatimo ruske klubove. Nije bitno, bilo koja ekipa, bilo koja država. Siguran sam da sada ruski klubovi moraju da postave pitanje, kada ćemo moći da se vratimo i igramo ravnopravno sa svima ostalima? Baš kao što to rade Makabi i Hapoel. Dajte nam priliku da igramo na neutralnoj teritoriji dok ima problema sa vazdušnim saobraćajem.

Dosta se priča o ulasku kluba iz Dubaiju u Evroligu, a Šašić je podsetio zašto Crvena zvezda i Partizan zaslužuju A licencu elitnog takmičenja.

- Prvo, nije bilo glasanja o ulasku Dubaija. Drugo, nisam siguran da će se to desiti sledeće godine. Ujedno, ako želite da čujete moje mišljenje, onda sam sa obe ruke za učešće tima iz Dubaija u Evroligi. Jer ova ekspanzija tržišta će zaista koristiti svim klubovima. Objasniću zašto. Nikada nisam razumeo zašto Evroliga nastoji da proširi prisustvo klubova iz Francuske, Nemačke i Velike Britanije. Mislim da treba da se fokusiramo na oslonce košarke. Crvena zvezda, Partizan, Valensija i Virtus su definitivno više zaslužili A licencu od klubova iz tri navedene zemlje. Štaviše, drugi tim Litvanije zaslužuje da bude deoničar Evrolige, drugi ruski tim zaslužuje da bude deoničar Evrolige, treći tim iz Grčke zaslužuje da bude deoničar Evrolige, treći tim iz Turske zaslužuje da bude akcionar Evrolige, drugi tim iz Izraela zaslužuje da bude akcionar mnogo više od Francuske, Nemačke ili Velike Britanije. Znate li koliko je Evroliga dobila od televizijskog ugovora sa Nemačkom za desetak godina? Nula evra. Ili smo ušli na francusko tržište, ali tamo je situacija još gora. Sama organizacija mora dodatno da plati da bi se turnir prikazao na francuskoj televiziji. A mi govorimo o milionima evra. S druge strane, postoje televizijski ugovori sa Grčkom, Izraelom ili Turskom, gde je prihod organizacije oko 10 miliona evra. Zato bih se fokusirao na zemlje koje su spremne da plate mnogo novca za sadržaj, a ne na Nemačku sa nultim prihodom ili Francusku, za koju takođe morate da platite dodatno - objasnio je Šašić.

