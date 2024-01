"TEŠKO ĆE BITI DA IKO SVRGNE ĐOKOVIĆA" Čuveni Gren slem ŠAMPION impresioniran Novakom - Srbin je glavni favorit na AO, bez dileme!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

U nešto drugačijem i manje pristupačnom formatu su se na raspolaganje medijima na Australijan Openu stavile teniske legende, koje i ove godine igraju turnir omiljen među starijim pratiocima, ali i svima koji prate njihove mečeve zbog zabave, zezanja, egzibicionih poteza i svega što se inače ne viđa na terenima tokom Grend Slem takmičenja.

Društvo medijima danas su pravile Kejsi Delakva, Ališija Molik, Iva Majoli, Li Na, Danijela Hantuhova, Tomas Johanson, Markos Bagdatis, Radek Štepanek i Tomi Has – koji su svaki na svoj način obeležili jednu eru tenisa na globalnom nivou i u njihovim zemljama.

Upitan da da svoje viđenje turnira, osvajač ovog turnira iz 2002. Tomas Johanson je jasan:

“Mislim da će biti teško da iko svrgne Đokovića. Po meni je Novak veliki favorit. Impresioniran sam Alkarazom, i bilo bi sjajno kada bismo mogli da vidimo njihov narednim meč ovde. Siner je takođe pokazao vrhunsku formu u nastavku prošle odlične sezone, ali Novak je glavni favorit. Ono što je važno istaći je da Novak dobija mečeve i kada ne igra dobro, i to je njegov najveći kvalitet”, ističe Šveđanin.

Li Na je i tokom perioda kada je vladala teniskom scenom (kao bivša broj 1 i osvajačica Australijan Opena) davala duhovite i neuobičajene izjave, uglavnom o svom (lenjem) mužu i treneru, a sada je pričala o tome da li joj tenis nedostaje.

“Tenis je moj život, i prirodno je da mi nedostaje takmičenje. Na neki način se osećate kao da ste negde zaturili jedan deo svog života. Ipak, ono što mi ne nedostaje su putovanja, jer ste stalno bili suočavani sa adaptacijama na vremenske zone i klimatske uslove, a kada morate to što pre da rešite jer turnir uskoro kreće onda se na to nadoveže tenzija, stres. Na momente mi se činilo da sam sebe ubijala. U tom smislu, super je bilo sve to, lepo mi je da se ovde družimo i igramo, ali mi je bilo svakako dosta turneje”, iskrena je Kineskinja.

