NE ŽALIM ŠTO NISAM ZAVRŠIO KARIJERU SA FEDEREROM I NADALOM! Đoković brutalno iskren: Lepše mi je sa mlađim kolegama, nego s njima!

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Nepobedivi ambasador “velike četvorke”, Novak Đoković uživa u društvu mlađih izazivača, velikih konkurenata koji, na čuđenje mnogih, imaju odličan odnos sa njim i obrnuto.

Zbog toga smo pitali najboljeg igrača sveta da li mu je draže da se u ovom završnom delu karijere nalazi u društvu mladih asova koji imaju drugačiji odnos prema tebi (gde ga neki otvoreno i vole kao što je Medvedev) ili bi se osećao više “na mestu” da karijeru privodi kraju uz svoje najveće rivale Rodžera Federera i Rafaela Nadala?

“Pre svega, zahvaljujem se Danilu na lepim rečima. Prijatno me je iznenadio. On jeste tu priču sa Dejvis Kupa u Nišu 2017. već ispričao, ali jako cenim način na koji ju je ispričao. Hvala mu što je tako preneo ljudima”, počinje Novak.

“Ja takođe imam najlepše mišljenje o njemu kao osobi, kolegi, ali i kao jednom od mojih najvećih rivala u poslednjih pet godina. Znam da je on dečko sa pravim vrednostima, i u pravu je kada kaže da velika većina igrača sa njim ima dobar odnos. Ja to vidim to u svlačionici, a njegov tim i on trude se da imaju dobru komunikaciju sa svima.”

“Što se tiče drugog pitanja, ne kajem se što nisam završio karijeru sa Federerom, ili ako to ne budem uradio sa Nadalom. Oni jesu moji najveći rivali koje sam ikada imao, pogotovo Nadal, kao što sam već rekao i to se nikada neće promeniti. Ta količina energije utrošena na naše rivalstvo svih ovih godina i to koliko smo puta igrali jedan protiv drugog zaista je neuporediva. Nemoguće je da bilo šta drugo trenutno to nadvlada – odnosno nemoguće je da odigram tih 60 mečeva sa Alkarazom. To neće biti moguće, jer on će pre mene završiti karijeru”, smehom prati poslednju rečenicu Novak.

“Šalim se, uživam u rivalstvima sa svim tim momcima i imamo jako lep odnos. Alkaraz, Medvedev, Siner, svi koji su tu u vrhu, Zverev, Cicipas, lepo se slažem sa svima. Ako bih poredio odnos koji sam imao sa Federerom i Nadalom, sa odnosom sada sa mlađim kolegama, ovo je mnogo bolje, lepši je odnos i iskreno uživam u tome. Naš odnos je otvoreniji, oni su komunikativniji I, ukratko, lepše se slažem s njima”, zaključuje zadovoljni Novak.

