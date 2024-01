"ĐOKOVIĆ I NADAL NISU JEDINI PRIMERI KOJE TREBA SLEDITI" Šta je Vilander hteo da kaže? Siner je NORMALAN dečko!

Janik Siner oduševio je planetu fenomenalnim nastupima na Australijan openu koji je na kraju i osvojio.

Njegovog uspeha dotakao se i Šveđanin Mats Vilander i to u kolumni za "Ekip".

- Mnoge stvari u uspehu Janika Sinera su ostavile utisak na mene, ali ono što pamtim iznad svega je da nikada nije paničio. To je veoma jaka stvar kod mladog igrača koji je igrao prvo grend slem finale i koji se brzo našao u situaciji da gubi 2:0 u setovima. Nisam siguran da sam video ikad tako nešto od momka sa 22 godine. Maksimalno poštovanje - rekao je Vilander, pa dodao:

- Bio je u stanju da nađe rešenja da kontrira Medvedevu, koji je igrao na neočekivan način, kao nikad pre. Ni Siner, takođe! Ali bio je u stanju da okrene meč, delom jer je promenio početne taktičke opcije. Kod riterna se vratio malo unazad, posebno na drugi servis. Kao što čini Nadal, da sebi vremena. U razmeni, igrao je više topspin forhende, da gurne protivnika nazad i ne izloži se kontrama ravnim udarcima.

Zatim je nekadašnji teniser uporedio Sinera sa Đokovićem, Nadalom, ali i svojom generacijom, te dao jednu šokantnu izjavu. Naime, Šveđanin je istakao kako Đoković i Nadal nisu jedini primer koji treba slediti, a zatim dodao da je Siner "normalan dečko".

- Poslednja stvar koju bih naglasio je njegovo ponašanje. Miran je, staložen, a opet tako odlučan. U smislu borbenog duha, Đoković i Nadal nisu jedini primeri koje treba slediti. Siner me podseća na nas Šveđane iz osamdesetih, on je izuzetno normalan dečko. To mu daje pravo da igra sa mnogo slobode. Sve to dolazi iz odrastanja. Ali i skijanja. Po vrednostima koje ima, skijaška kultura je jedna od najbriljantnijih u svetu sporta - zaključio je on.

