NOVAKOV VELIKI RIVAL GAZI SVE REDOM! Nezaustavljivi Italijan održao još jedan ČAS TENISA, pa poslao BRUTALNU PORUKU protivnicima!

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se prošle noći u osminu finala Masters turnira u Indijan Velsu, pošto je pobedio Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 6:3, 6:4.

Treći teniser sveta je do pobede stigao posle samo sat i 14 minuta igre. Bila je ovo 13. pobeda Sinera u 2024. godini.

"Nisam nepobediv, samo sam dobro pripremljen. Radim veoma naporno kako bih bio u ovoj poziciji. Imam samopouzdanja, ali to može brzo da krene u pogrešnom pravcu. Nadam se da ću nastaviti seriju koliko god je to moguće, ali sve bi moglo da se završi za dva dana. Moji rivali me sada bolje poznaju", rekao je Siner i dodao:

"Osećam poštovanje za svakog protivnika, ali se više ne plašim nijednog".

Naredni rival 22-godišnjeg Sinera u Indijan Velsu biče Amerikanac Ben Šelton koji je slavio protiv Argentinaca Fransiska Serundola sa 7:6, 3:6, 7:6.

Dalje je prošao i Nemac Aleksander Zverev pošto je sa 7:6, 6:3 slavio protiv Holanđanina Talona Griekspora. On će u osmini finala igrati protiv Australijanca Aleksa de Minora.

Za razliku od trećeg i šestog tenisera sveta, peti na ATP listi, Rus Andrej Rubljov završio je takmičenje u Indijan Velsu pošto je izgubio od Čeha Jiržija Lehečke sa 6:4, 6:4. Lehečka će se za plasman u četvrtfinale turnira igrati protiv Grka Stefanosa Cicipasa.

