SRPSKI ČETVERAC NA KORAK DO OLIMPIJSKIH IGARA: U Italiji se bore za Pariz!

Srbija i srpski boks u Italiji bori se za još četiri olimpijske norme za najveću smotru svih sporista sveta koja če ove godine biti održana u Parizu.

Na korak od plasmana u „grad svetlosti“ nalaze se Sara Ćirković, Dušan Veletić, Sadam Magomedov i Aleksej Šendrik. U italijanskom gradu Bursto Arsiciju gde se održava kvalifikacioni turnir za plasman na OI Pariz 2024. srpski tim je očarao sve prisutne svojom kompaktnošću, hrabrošću, jedinstvom i ljubavi prema nacionalnom grbu.

Najveća mlada srpska zvezda boksa, 19-godišnja Sara Ćirković koja je prošle godine bila juniorski evropski i svetski šampion, trenutno je evropski prvak za mlađe seniore, hrabro gazi ka svom cilju, a to su Olimpijske igre. Na tom putu do sada su u okviru ovog kvalfikacionog turnira pod snažnim udarcima naše boks gracije u kategoriji do 54 kg pale reprezentativka Francuske Roman Mulai, a onda i Karim Šukure iz Nigerije. Protivnica Ćirkovićeve u ponedeljak 11. marta 2024. od 13 časova biće Skarlet Delgado iz Kanade.

U teškoj kategoriji do 92 kg Srbiji se za plasman u Pariz bori Sadam Magomedov. Na putu do finala kvalifikacija Sadam je savladao Nemca Tajrona Kofija Amoa i Tajlanđanina Jomkhota Jakaponga, poslednja prepreka u Bursto Arsiciju za njega biće bivši svetski prvak Emanuel Plea Rejes, Kubanac koji boksuje za Španiju.

Superteškaš Dušan Veletić nalazi se takođe na korak od Olimpijske norme. Do sada je nanizao pobede nad jakim i teškim protivnicima, Kolumbijcem Kristijanom Salseda Kodacijom, Jonasa Jazevičijusa iz Litvanije, a onda i Hrvata Luku Pratljačića. Sledi težak protivnik i poslednja prepreka u kvalifikacijama, Kamerunac koji se bori pod zastavom Nemačke – Nelvi Tijafak, prvak Evrope iz 2022.

U kategoriji do 63,5 kg Aleksej Šendrik će u duel za olimpijsku vizu sa aktuelnim šampionom sveta Ruslanom Abdulajevim iz Uzbekistana. Do sada je nanizao tri pobede, savladao je Danila Zamorila iz Ukrajine, Stelijosa Kirsanidisa iz Grčke i šestostrukog šampiona Evrope, Bugarina Radoslava Simeonova Rosenova.

