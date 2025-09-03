Slušaj vest

Novak Đoković i po 11. put savladao je svoju redovnu mušteriju, Tejlora Frica, te se plasirao u polufinale US Opena.

Đoković je dobio Frica sa 3:1 u setovima (6:3, 7:5, 3:6, 6:4), a usred meča, posle drugog seta, trener američkog tenisera, Majkl Rasel, uključio se u program uživo na televiziji ESPN i žestoko udario po svom igraču!

Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

- Gem na 5:5 je bio užasan. Bukvalno poklonjen. Zato smo ga i poslali u svlačionicu posle drugog seta! Daje Novaku previše kredita. Treba samo da ostane u poenu, da pronađe forhend i napadne. Mnogo toga je psihološki, izgubio je od njega deset puta, ali ovo je US Open! Uključi publiku i opusti se - rekao je Rasel u razgovoru sa legendama tenisa Džonom Mekinroom i Bredom Gilbertom.

Ove reči šokirale su teniski svet jer ih apsolutno niko nije očekivao. Uostalom, da li ste nekada čuli da je neki trener usred meča prozivao svog tenisera u programu uživo?!

Sve ovo nije pomoglo Fricu, koji jeste dobio treći set, ali je u četvrtom poražen i eliminisan je sa US Opena.

Novak zadovoljan

Đoković je, prema očekivanjima, bio zadovoljan posle pobede protiv Frica. Na konferenciji za medije, prvo je govorio o svom zdravstvenom stanju.

- Hajde da vidimo za dva dana kako ću se osećati. Dobra stvar je što imam dva dana bez meča. Pomaže. Ne osećam se sveže trenutno, ali videćemo tada - istakao je Novak na početku, pa se osvrnuo na sam meč i Tejlora Frica.

- Vidite, bio je bolji igrač u drugom i trećem setu. Izvukao sam se u drugom, našao sam način da ga uzmem. Iskreno, nisam igrao dobro za svoje standarde, nisam osećao lopticu kao što je to bio slučaj u prošlom meču. Tejlor pokušava da bude agresivan, da diktira, da kažnjava, a ja sam pokušavao da preživim, da ostanem u razmenama. Dobro je što prvi servis nije radio za njega neko vreme, ali čim se podigao, bilo mi je jako teško da ostanem u igri. Ali, u četvrtom sam servirao dobro, izlazio na mrežu, čekao na svoju šansu. Bio sam samo u jednom gemu blizu da ga brejknem i to je bilo za meč. Mnogo sam igrao povučeno, čekao njegove greške, nisam osećao svoju igru. Ovo je jedan od takvih mečeva da radite po to, pa je to donelo pobedu.

Nastavio je Nole u istom ritmu.

- Razočaran sam što sam potrošio one dve meč lopte. On je promašivao prve servise, dao mi je šansu da budem tu, ali sam samo gurao loptu. Onda sam bio defanzivan i promašio dva bekhenda. Ponovo sam došao u situaciju radeći za to, ali na kraju sam se pitao da li ću ući u teren kod servisa ili otići nazad. Samo sam želeo da nešto promenim, da mu dam drugi vidik, ne znam da li je to uticalo na njegovu duplu servis grešku. Rat u tom gemu je bio sjajan, dali smo sve od sebe u tome.

1/12 Vidi galeriju Novak Đoković - Tejlor Fric, Ju-Es open 2025 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Govorio je i o potencijalnom osvajanju turnira.

- Neće biti lakše, to je sigurno! Moram da pazim telo, da se oporavljam, u ova dva dana ću se pripremati da budem spreman za pet setova ako bude trebalo. Želim da budem spreman za pet setova sa Karlosom. Znam da je potreban moj najbolji tenis, volim da igram na velikoj sceni. Ne znam kako će se telo osećati narednih dana, ali ću sve uraditi sa timom da budem spreman za to. Biće mnogo trčanja, neće biti mnogo kratkih poena.

Za kraj, osvrnuo se na Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

- Ne moramo da trošimo reči na njih dvojicu, dva najbolja igrača na svetu u ovom momentu. Pokušaću da pokvarim planove mnogih ljudi, igraju najbolji tenis od svih tenisera. Dominantni su od starta. Neću ići sa belom zastavom. Ponovo sam u polufinalu grend slema, ono što sam rekao, želim da se takmičim. Evo još jedna šansa, nadam se da ću biti tu da se takmičim sa Karlosom, može pobediti bilo ko - zaključio je Novak Đoković.

Fric hvalio Đokovića

- Iskreno, prva tri seta nisu bila sjajna. U trećem sam bolje servirao, ali sa osnovne linije nisam igrao ništa bolje nego u prethodna dva. Četvrti set je bio moj najbolji period u meču, i njegov, takođe.

Na kraju su presudne bile brejk lopte - Fric ih je imao čak 11, ali je iskoristio samo jednu.

- Zvuči bolje nego što jeste, 0 od 10, pa tek onda jedan iskorišćen. To ne uključuje sve one situacije kada sam imao 15:30, 0:30, 30:30… Bilo je tu mnogo šansi koje se ne vide u statistici. Jednostavno sam igrao te poene loše, a kada sam pokušavao da budem agresivan, udarci me nisu služili. Teško je uzeti te poene kad ne igraš ono što želiš.

Pohvalio je i servis Novaka Đokovića.

- Uvek dobro servira. Prvi servis mu je precizan, često dobija lake poene. Voleo bih da mogu više da napadam njegov drugi servis, ali je to teško, ponekad ubaci mekšu loptu, pa onda odjednom pošalje snažan drugi servis u forhend. Sa ad strane uvek servira onaj slajser na forhend, oko 110 km/h. Znao sam da će to da uradi, bio sam spreman, sedeo na tom servisu, i opet promašio. To ne sme da se dešava. Neprijatno je koliko puta mi se to desilo.

I pored toga što nema rešenje za Novaka i nikako ne uspeva da ga savlada, Fric je govorio kako mu je uvek drago kada se nađe sa Đokovićem na terenu i ovom izjavom je ostavio čitavu planetu bez teksta. Jer, ako nemate pobedu protiv nekog rivala, onda uglavnom želite da ga izbegnete... Fric razmišlja totalno drugačije!

- Bio sam uzbuđen kad sam video žreb. Pomislio sam: ‘Imam priliku da uradim nešto najkul što postoji, da idem redom kroz Novaka, pa možda Karlosa i Sinera. Svideo mi se taj izazov. Želeo sam da to pokušam.

Tejlor Fric, Ju-Es open Foto: Ishika Samant / Getty images / Profimedia

Ipak, nije uspeo u svojoj nameri...

- U četvrtom setu je podigao nivo igre, i ja sam, ali on je odigrao bolje ključne poene. To je ono što velike šampione izdvaja, oni dobijaju velike poene. To sam i rekao pre meča: moraću da mu ih oduzmem, jer on neće pokloniti ništa. Na kraju, to je upravo ono što se dogodilo. Mnoga moja oružja nisu funkcionisala, a on je iskoristio sve svoje. Uradio je ono što šampioni rade, ja to nisam uspeo - zaključio je Fric obraćanje medijima ovim prelepim rečima o Novaku Đokoviću.

Šta vi mislite, da li Novak Đoković može da osvoji US Open ove godine?! Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

