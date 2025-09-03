Slušaj vest

Novak Đoković plasirao se u polufinale US Opena.

Po završetku meča, Novak je pobedu posvetio ćerki Tari koja slavi rođendan, a malo kasnije oglasio se i na svom Instagram profilu. Moćnim rečima Đoković se obratio svojoj ćerkici, a zatim je poslao poruku čiji bi skriveni motiv mogao da zabrine sve u Srbiji.

- Za Taru. Uz sokić do polufinala. P.S. Ono kad izađeš kad je najteže i pobediš - napisao je Novak.

Ono što brine je pitanje - zbog čega je Novak Đoković citirao reči Nebojše Glogovca iz kultnog filma "Nebeska udica"?! Zašto mu je baš sada bilo najteže da pobedi?! Da li je u pitanju zdravstveno stanje o kom je govorio na početku konferencije za medije?!

- Hajde da vidimo za dva dana kako ću se osećati. Dobra stvar je što imam dva dana bez meča. Pomaže. Ne osećam se sveže trenutno, ali videćemo tada - istakao je Novak.

1/12 Vidi galeriju Novak Đoković - Tejlor Fric, Ju-Es open 2025 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Sve ovo može da brine, ali kao što je Đoković rekao u citatu, šampioni izađu na teren kada je najteže i pobede. Novak je to uradio mnogo puta, a da li će ponoviti protiv Karlosa Alkaraza u polufinalu US Opena, ostaje da se vidi.

Šta je još Novak rekao?!

- Vidite, bio je bolji igrač u drugom i trećem setu. Izvukao sam se u drugom, našao sam način da ga uzmem. Iskreno, nisam igrao dobro za svoje standarde, nisam osećao lopticu kao što je to bio slučaj u prošlom meču. Tejlor pokušava da bude agresivan, da diktira, da kažnjava, a ja sam pokušavao da preživim, da ostanem u razmenama. Dobro je što prvi servis nije radio za njega neko vreme, ali čim se podigao, bilo mi je jako teško da ostanem u igri. Ali, u četvrtom sam servirao dobro, izlazio na mrežu, čekao na svoju šansu. Bio sam samo u jednom gemu blizu da ga brejknem i to je bilo za meč. Mnogo sam igrao povučeno, čekao njegove greške, nisam osećao svoju igru. Ovo je jedan od takvih mečeva da radite po to, pa je to donelo pobedu.

Nastavio je Nole u istom ritmu.

- Razočaran sam što sam potrošio one dve meč lopte. On je promašivao prve servise, dao mi je šansu da budem tu, ali sam samo gurao loptu. Onda sam bio defanzivan i promašio dva bekhenda. Ponovo sam došao u situaciju radeći za to, ali na kraju sam se pitao da li ću ući u teren kod servisa ili otići nazad. Samo sam želeo da nešto promenim, da mu dam drugi vidik, ne znam da li je to uticalo na njegovu duplu servis grešku. Rat u tom gemu je bio sjajan, dali smo sve od sebe u tome.

Novak Đoković, Ju-Es open Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Govorio je i o potencijalnom osvajanju turnira.

- Neće biti lakše, to je sigurno! Moram da pazim telo, da se oporavljam, u ova dva dana ću se pripremati da budem spreman za pet setova ako bude trebalo. Želim da budem spreman za pet setova sa Karlosom. Znam da je potreban moj najbolji tenis, volim da igram na velikoj sceni. Ne znam kako će se telo osećati narednih dana, ali ću sve uraditi sa timom da budem spreman za to. Biće mnogo trčanja, neće biti mnogo kratkih poena.

Za kraj, osvrnuo se na Karlosa Alkaraza i Janika Sinera.

- Ne moramo da trošimo reči na njih dvojicu, dva najbolja igrača na svetu u ovom momentu. Pokušaću da pokvarim planove mnogih ljudi, igraju najbolji tenis od svih tenisera. Dominantni su od starta. Neću ići sa belom zastavom. Ponovo sam u polufinalu grend slema, ono što sam rekao, želim da se takmičim. Evo još jedna šansa, nadam se da ću biti tu da se takmičim sa Karlosom, može pobediti bilo ko - zaključio je Novak Đoković.

Fricova konferencija

On je obraćanje novinarima počeo sledećim rečima:

- Iskreno, prva tri seta nisu bila sjajna. U trećem sam bolje servirao, ali sa osnovne linije nisam igrao ništa bolje nego u prethodna dva. Četvrti set je bio moj najbolji period u meču, i njegov, takođe.

Na kraju su presudne bile brejk lopte - Fric ih je imao čak 11, ali je iskoristio samo jednu.

- Zvuči bolje nego što jeste, 0 od 10, pa tek onda jedan iskorišćen. To ne uključuje sve one situacije kada sam imao 15:30, 0:30, 30:30… Bilo je tu mnogo šansi koje se ne vide u statistici. Jednostavno sam igrao te poene loše, a kada sam pokušavao da budem agresivan, udarci me nisu služili. Teško je uzeti te poene kad ne igraš ono što želiš.

Pohvalio je i servis Novaka Đokovića.

- Uvek dobro servira. Prvi servis mu je precizan, često dobija lake poene. Voleo bih da mogu više da napadam njegov drugi servis, ali je to teško, ponekad ubaci mekšu loptu, pa onda odjednom pošalje snažan drugi servis u forhend. Sa ad strane uvek servira onaj slajser na forhend, oko 110 km/h. Znao sam da će to da uradi, bio sam spreman, sedeo na tom servisu, i opet promašio. To ne sme da se dešava. Neprijatno je koliko puta mi se to desilo.

1/5 Vidi galeriju Konferencija za medije Tejlora Frica posle meča protiv Novaka Đokovića Foto: Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

I pored toga što nema rešenje za Novaka i nikako ne uspeva da ga savlada, Fric je govorio kako mu je uvek drago kada se nađe sa Đokovićem na terenu i ovom izjavom je ostavio čitavu planetu bez teksta. Jer, ako nemate pobedu protiv nekog rivala, onda uglavnom želite da ga izbegnete... Fric razmišlja totalno drugačije!

- Bio sam uzbuđen kad sam video žreb. Pomislio sam: ‘Imam priliku da uradim nešto najkul što postoji, da idem redom kroz Novaka, pa možda Karlosa i Sinera. Svideo mi se taj izazov. Želeo sam da to pokušam.

Ipak, nije uspeo u svojoj nameri...

- U četvrtom setu je podigao nivo igre, i ja sam, ali on je odigrao bolje ključne poene. To je ono što velike šampione izdvaja, oni dobijaju velike poene. To sam i rekao pre meča: moraću da mu ih oduzmem, jer on neće pokloniti ništa. Na kraju, to je upravo ono što se dogodilo. Mnoga moja oružja nisu funkcionisala, a on je iskoristio sve svoje. Uradio je ono što šampioni rade, ja to nisam uspeo - zaključio je Fric obraćanje medijima ovim prelepim rečima o Novaku Đokoviću.

Fricov trener sve šokirao

Bizarna scena desila se usred meča Novaka Đokovića i Tejlora Frica. Trener američkog tenisera, Majkl Rasel, uživo se uključio u program ESPN i žestoko udario po svom igraču.

- Gem na 5:5 je bio užasan. Bukvalno poklonjen. Zato smo ga i poslali u svlačionicu posle drugog seta! Daje Novaku previše kredita. Treba samo da ostane u poenu, da pronađe forhend i napadne. Mnogo toga je psihološki, izgubio je od njega deset puta, ali ovo je US Open! Uključi publiku i opusti se - rekao je Rasel u razgovoru sa legendama tenisa Džonom Mekinroom i Bredom Gilbertom.

Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Ove reči šokirale su teniski svet jer ih apsolutno niko nije očekivao. Uostalom, da li ste nekada čuli da je neki trener usred meča prozivao svog tenisera u programu uživo?!

BONUS VIDEO: