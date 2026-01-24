ĐOKOVIĆ - VAN DE ZANDŠULP: Novak osvojio prvi set protiv nezgodnog Holanđanina
Novak Đoković - Botik van de Zandšulp 6:3, 1:0
Stigla i potvrda - 2:0
Stiže Đoković i da se zabavi - da oduva lopticu u aut. As udarcem je završio gem i potvrdio brejk.
Odmah brejk - 1:0
Holanđanin je u završnici prvog seta imao određene probleme sa desnim ramenom, videćemo u nastavku da li će to biti nešto ozbiljnije. A, Novak je u prvom gemu drugog seta oduzeo servis protivniku.
Kraj prvog seta - 6:3
Dve duple servis greške je napravio Đoković u ovom gemu. Nije iskoristio prvu set loptu u gemu, a drugu ukupno, ali je bila treća sreća za Novaka ovaj put.
Prvi set je trajao 42 minuta, Novak je bio veoma dobar, a na momente je moglo da se nasluti da bi Van de Zandšulp mogao da bude veći problem za Srbina od onoga sa čim se suočio u prva dva kola.
Sedam as udarca je imao srpski teniser u prvom periodu igre, napravio je 12 direktnih poena, uz sedam neiznuđenih grešaka.
Srbin propustio set loptu - 5:3
Malo je falilo da Novak završi posao u prvom setu. Imao je set loptu na servis Holanđanina, ali je Botik uspeo da se izvuče iz neugdne situacije. Nole će u narednom servirati za osvajanje prvog seta.
Novak na korak od osvajanja seta - 5:2
Novak nastavlja sa sjajnom igrom! Holanđanin će u narednom servirati za ostanak u setu.
Odličan je Đoković - 4:1
Lako je Novak potvrdio brejk, bez izgubljenog poena. Od početka meča nije napravio nijednu neiznuđenu grešku.
Brejk sjajnog Đokovića - 3:1
Ume Holanđanin da bude agresivan, ali jasno je da Novak i te kako može da se brani. Sjajnom defanzivom je Đoković stigao do dve brejk lopte. Prvu je spasio Botik, ali je na drugoj još jednom srpski teniser pokazao da i sa 28 godina može vrhunski da se kreće i stiže najteže loptice, bio je to poen sa 26 udaraca.
Spašena brejk lopta - 2:1
Deluje da će Van de Zandšulp koristitit svaku priliku da bude agresivan. Stigao je do brejk lopte, ali je Novak uspeo da sačuva svoj gem koji je završio as udarcem. Četiri takva je odservirao u prva dva gema.
Holanđanin izbegao probleme - 1:1
As udarcem je Van de Zandšulp završio svoj prvi servis gem. Bilo je 0:15, pa 15:30, ali Holanđanin je izbegao probleme na startu meča.
Odličan start - 1:0
Ekspresno je Đoković stigao do prvog gema na meču. Servirao je prvi i do prednosti je stigao bez izgubljenog poena.
Izlazak na teren
Teniseri su sada na terenu, vreme je za poslednje zagrevanje pred početak meča.
Poslednje pripreme pred meč
Dva sata pred početak meča Novak je odradio trening na "Rod Lejver areni".
Ono što raduje iz treninga u trening, iz kola u kolo, jeste činjenica da je Novak zdrav, razgiban i sjajno raspoložen, što se moglo videti i na licima članova njegovog tima.