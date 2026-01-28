"TAKO SAM ODRASTAO I TAKO SAM VASPITAVAN" Novak Đoković govorio o nesvakidašnjem potezu koji je zaprepastio sve u Melburnu: "Osetio sam..."
Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović
U poslednjem gemu drugog seta sudija u stolici je dosudio poen za Novaka Đokovića posle izbačaja loptice u aut protivnika iz pasing-šota na mreži. Apsolutno niko na stadionu nije reagovao na ovu odluku osim našeg asa, koji je priznao da je tom prilikom dodirnuo reketom lopticu – i zamolio sudiju da poen dodeli protivniku.
U momentima kada se gubio izuzetno važni drugi set, učiniti nešto ovako bilo bi skoro nezamislivo za brojne takmičare na teniskoj turneji – ali ne i za Novaka, koji je nagrađen velikim aplauzom za ovaj gest fer-pleja.
Upitan od strane srpskih medija da prokomentariše ovaj momenat, Novak nam kaže:
“Osetio sam vibraciju na reketu, i prosto ste sigurni kad se desi to da loptica dodirne reket. Okrznula je ram reketa i to je sve što mogu da kažem. To je način na koji sam ja i odrastao i vaspitavan - da treba biti fer i da se treba ponašati sportski i viteški nezavisno od toga koji je rezultat”, ističe Novak u objašnjenju.
