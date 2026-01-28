Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

U poslednjem gemu drugog seta sudija u stolici je dosudio poen za Novaka Đokovića posle izbačaja loptice u aut protivnika iz pasing-šota na mreži. Apsolutno niko na stadionu nije reagovao na ovu odluku osim našeg asa, koji je priznao da je tom prilikom dodirnuo reketom lopticu – i zamolio sudiju da poen dodeli protivniku.

U momentima kada se gubio izuzetno važni drugi set, učiniti nešto ovako bilo bi skoro nezamislivo za brojne takmičare na teniskoj turneji – ali ne i za Novaka, koji je nagrađen velikim aplauzom za ovaj gest fer-pleja.

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Upitan od strane srpskih medija da prokomentariše ovaj momenat, Novak nam kaže:

“Osetio sam vibraciju na reketu, i prosto ste sigurni kad se desi to da loptica dodirne reket. Okrznula je ram reketa i to je sve što mogu da kažem. To je način na koji sam ja i odrastao i vaspitavan - da treba biti fer i da se treba ponašati sportski i viteški nezavisno od toga koji je rezultat”, ističe Novak u objašnjenju.

BONUS VIDEO: