Alkaraza muči povreda, da li će uspeti da završi meč?!

Bio je Karlos Alkaraz na korak od plasmana u veliko finale Australijan opena, vodio je sa 2:0 u setovima (6:4, 7:6), a onda je doživeo neverovatan peh.

Pri rezultatu 15:15 na 4:4 u gemovima, Karlos Alkaraz je istrčao ulevo na jednu nisku loptu iz forhenda Zvereva, ali se nije dobro zaustavio pri udarcu. U tom trenutku je nešto "kvrcnulo", i sa tribina se video bolan izraz na licu prvog nosioca turnira. Probao je on da "istegne" mišić, ali se do kraja tog gema videlo da mu je kretanje veoma ograničeno. Ono što je upalo u oči je veoma mračan pogled ka njegovom boksu, i iako je uzeo gem i poveo 5:4, odmah zatim je uzeo medicinski tajm-aut u nameri da što je više moguće dovede mišić u red.

Ni pauza mu nije pomogla. Jedva se kretao tokom taj-brejka, koji je na kraju pripao Zverevu.

Ako i uspe da pobedi u ovom meču, pitanje je u kom stanju će biti za finalni meč protiv Sinera ili Đokovića u nedelju?

1/5 Vidi galeriju Polufinale Australijan opena, Alkaraz - Zverev Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia

Tok meča:

4. set

5:5 - Izjednačenje! Imao je Zverev 0:30, ali sjajni Karlos je nakon toga vezao nekoliko sjajnih poena i stigao do novog izjednačenja!

5:4 - Još jednom Zverev rutinski osvaja servis gem i stiže do prednosti. Alkaraz servira za ostanak u setu.

4:4 - Izjednačenje! Na krilima sjajne podrške sa tribina Karlos ponovo uspeva da sačuva svoj servis.

4:3 - Nemac ponovo bez većih problema osvaja servis gem i stiže do prednosti, pritisak je ponovo na strani Španca.

3:3 - Čudesni Alkaraz spasao dve vezane brejk lopte! Iako se i dalje jedva kreće po terenu, Alkaraz ne odustaje! Zverev ne koristi sjajnu priliku da slomi otpor borbenog Španca.

3:2 - Zverev ponovo stiže do prednosti. Preživeo je ovaj gem Nemac. Pretio je Alkaraz, imao sjajnu pliku na 30:30 da stigne do brejk lopte, ali njegov forhend je završio van terena.

2:2 - Novo izjednačenje! Bori se kao lav Karlos Alkaraz.

2:1 - Zverev čuva svoj servis. Alkaraz i dalje oseća posledice povrede.

1:1 - Ne predaje se Alkaraz! Muči se Španac, jedva hoda po terenu, ali nema nameru da se preda. Uz dosta muke uspeo je da osvoji servis gem i stigne do izjednačenja!