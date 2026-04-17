Ruski teniser Andrej Rubljov plasirao se danas u polufinale turnira u Barseloni, pošto je pobedio 47. igrača sveta Čeha Tomaša Mahača posle dva seta, 6:4, 6:3.

Rubljov, 15. teniser sveta, pobedio je posle sat i 26 minuta.

Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

 On je šest puta oduzeo servis češkom teniseru, koji je napravio tri brejka.

Peti nosilac Rubljov igraće u polufinalu protiv srpskog tenisera Hamada Međedovića.

Međedović je ranije danas pobedio Portugalca Nuna Boržeša 7:6, 6:2.

