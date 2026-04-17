Karlos Alkaraz je otkazao učešće na mastersu u Madridu, nakon Novaka Đokovića. Ova odluka dolazi u teškom trenutku za španskog tenisera.
POSLE NOVAKA - NOVI ŠOK! Zvanična odluka u jeku sezone!
Španski teniser Karlos Alkaraz objavio je da će propustiti masters u Madridu.
Posle Novaka Đokovića, koji je prethodno otkazao učešće u Madridu, sada je njegovim stopama krenuo i španski teniser.
Karlos Alkaraz, Indijan Vels
Tim povodom oglasio se Alkaraz:
- Postoje vesti koje je izuzetno teško saopštiti. Madrid je moj dom, jedno od najposebnijih mesta u kalendaru za mene, i zato me toliko boli što neću moći da igram ovde drugu godinu zaredom. Posebno mi teško pada što neću biti pred svojom publikom, na turniru koji je tako poseban. Hvala vam na ljubavi koju mi uvek pružate i nadam se da se vidimo uskoro - napisao je Španac.
