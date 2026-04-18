Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u finale turnira u Barseloni, pošto je danas posle tri seta poražen od Rusa Andreja Rubljova 6:3, 2:6, 2:6.

Međedović, 88. igrač sveta, poražen je od 15. igrača na ATP listi posle sat i 58 minuta.

Meč drugog kola AO, Međedović - De Minor Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpski teniser je u šestom gemu prvog seta oduzeo servis Rubljovu i brejk prednosti zadržao do kraja seta, kada je u desetom gemu iskoristio prvu set loptu i poveo.

Rubljov je do izjednačenja stigao brejkovima u četvrtom i osmom gemu drugog seta.

Nastavio je Rubljov sa boljom igrom i odlučujućem setu, brejkovima u šestom i osmo gemu, stigao do pobede.

U finalu, Andrej Rubljov će igrati protiv boljeg iz duela Hodar - Fis.

