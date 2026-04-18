RUBLJOV ZAUSTAVIO HAMADA: Međedović poražen u polufinalu turnira u Barseloni
Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u finale turnira u Barseloni, pošto je danas posle tri seta poražen od Rusa Andreja Rubljova 6:3, 2:6, 2:6.
Međedović, 88. igrač sveta, poražen je od 15. igrača na ATP listi posle sat i 58 minuta.
Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia
Srpski teniser je u šestom gemu prvog seta oduzeo servis Rubljovu i brejk prednosti zadržao do kraja seta, kada je u desetom gemu iskoristio prvu set loptu i poveo.
Rubljov je do izjednačenja stigao brejkovima u četvrtom i osmom gemu drugog seta.
Nastavio je Rubljov sa boljom igrom i odlučujućem setu, brejkovima u šestom i osmo gemu, stigao do pobede.
U finalu, Andrej Rubljov će igrati protiv boljeg iz duela Hodar - Fis.
