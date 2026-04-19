Ribakina je u finalu pobedila Čehinju Karolinu Muhovu sa 7:5, 6:1.

Ribakina je protiv 12. teniserke sveta slavila posle sat i 18 minuta igre.

Posle 12 titula na 12 različitih turnira, Ribakina je prvi put u karijeri stigla do dva trofeja na jednom turniru, pošto je u Štutgartu slavila i 2024. godine.

Elena Ribakina

Kazahstanka je bolje počela meč i povela sa 3:0, ali je Muhova uspela da se vrati i izjednači na 5:5. Ribakina je potom odlučujući brejk napravila u 12. gemu kada je i iskoristila treću set loptu.

Za razliku od prvog, Ribakina je u drugom setu protivnici prepustila samo jedan gem.

