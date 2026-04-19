Druga teniserka sveta, Ruskinja koja igra pod zastavom Kazahstana, Elena Ribakina osvojila je titulu na turniru u Štutgartu.
RIBAKINA PRVI PUT "DUPLIRALA" TURNIR! Veliki uspeh za drugu teniserku sveta
Ribakina je u finalu pobedila Čehinju Karolinu Muhovu sa 7:5, 6:1.
Ribakina je protiv 12. teniserke sveta slavila posle sat i 18 minuta igre.
Posle 12 titula na 12 različitih turnira, Ribakina je prvi put u karijeri stigla do dva trofeja na jednom turniru, pošto je u Štutgartu slavila i 2024. godine.
Elena Ribakina
Kazahstanka je bolje počela meč i povela sa 3:0, ali je Muhova uspela da se vrati i izjednači na 5:5. Ribakina je potom odlučujući brejk napravila u 12. gemu kada je i iskoristila treću set loptu.
Za razliku od prvog, Ribakina je u drugom setu protivnici prepustila samo jedan gem.
