Posle meča Novak je na konferenciji za medije upitan da li je imao problema stomakom ili bolom u ramenu. Đoković je odbio da odgovori na to pitanje!

- Nadam se da razumete da neću pričati o tome. Želim da čestitam Dinu. Zasluženo je pobedio danas. Da, došao sam ovde da odigram meč ili više njih. Nažalost, bio je samo jedan. U redu je. Drago mi je barem što sam se borio do kraja. Želim da zahvalim publici. Ponovo je bilo neverovatno. Podrška i ljubav koju dobijam je nešto što ne uzimam zdravo za gotovo - rekao je Novak.

- Da, iskreno, nije idealna priprema. Ne sećam se kada sam poslednji put u poslednjih nekoliko godina imao pripremu bez ikakvih fizičkih ili zdravstvenih problema pred turnir. Uvek se nešto javi. To je neka nova realnost sa kojom moram da se nosim. Da, frustrirajuće je. U isto vreme, moja je odluka da i dalje nastupam u takvom stanju i pod takvim okolnostima. Tako je, kako je - istakao je Đoković, a zatim na pitanje da li će biti spreman za nastup na Rolan Garosu, Novak je rekao:

- Ne znam. Nadam se. Videćemo šta će se desiti. Idem pravo na Rolan Garos. To je odluka koju sam doneo!

Na kraju, ocenio je svoju igru u Rimu:

Bilo je u redu. Nisam igrao toliko loše. Da budem iskren, mislim da uopšte nisam igrao tako loše. Drugi set je, očigledno, nešto što treba zaboraviti, s obzirom na to kako sam se osećao na terenu, ali prvi i treći su bili sasvim u redu. Na kraju, bila je to dobra borba. Jasno vidim šta mi nedostaje. Definitivno nisam tamo gde želim da budem za najviši nivo, kako bih se takmičio sa najboljima i dogurao daleko. Na kraju krajeva, za to su vam potrebni mečevi, a negde se mora početi. Želeo sam da počnem ranije, ali nisam mogao. Tako je, kako je. Situacija je takva kakva jeste. Čovek se samo prilagodi i izvuče maksimum iz toga. Treniram naporno. Treniram onoliko koliko mi telo dozvoljava, ali ono što se dešava na terenu je zaista nepredvidivo - zaključio je Đoković.

