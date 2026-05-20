Slušaj vest

Svetsku tenisku javnost potresla je iskrena i emotivna ispovest najbolje igračice planete Arine Sabalenke, koja je prvi put otvoreno govorila o ličnim tragedijama koje su obeležile njen život i karijeru.

Sabalenka je u razgovoru za prestižni magazin "Vogue" priznala da i dalje pati zbog smrti svog bivšeg partnera Konstantina Kolcova, koji je preminuo 2024. godine.

1/5 Vidi galeriju Bivši dečko Arine Sabalenke tragično preminuo 2024. godine. Foto: Printskrin/Instagram, Instagram

Njene reči otkrivaju koliko je taj trenutak bio šokantan i traumatičan, ali i koliko dugo posledice takvog gubitka ostaju prisutne.

"Svađala sam se sa policijom, nisam mogla da prihvatim šta mi govore", ispričala je Sabalenka, opisujući trenutke kada je saznala za tragediju koja ju je potpuno izbacila iz ravnoteže.

Iako je tada odlučila da nastavi takmičenje u Majamiju, ta odluka je izazvala brojne reakcije javnosti. Kasnije je objasnila da je to bio njen način da se izbori sa bolom.

"Ne postoji pravilan ili pogrešan način da se tuguje. Za mene je tenis bio jedini izlaz", rekla je.

Konstantin Kolcov, bivši hokejaš i partner Arine Sabalenke, preminuo je u martu 2024. godine u Majamiju, tokom boravka na Floridi.

Prema navodima policije iz SAD i više medija, njegova smrt je okarakterisana kao samoubistvo, nakon što je pronađen mrtav ispred hotela u oblasti Bal Harbour. Istraga je tada pokazala da je do tragedije došlo nakon pada sa visine, a američke vlasti su slučaj tretirale kao suicid.

Kolcov je bio bivši NHL igrač i reprezentativac Belorusije, poznat po dugoj karijeri i nastupima na najvećem nivou svetskog hokeja. Vest o njegovoj smrti izazvala je veliki šok u sportskom svetu, posebno jer je došla iznenada i u jeku teniske sezone u kojoj je Sabalenka nastupala na turniru u Majamiju.

1/10 Vidi galeriju Arina Sabalenka Foto: PrintscreenInstagram, Screenshot, Printscreen / Instagram / arynasabalenka

U istoj ispovesti, Sabalenka se prisetila još jednog velikog gubitka – smrti oca Sergeja 2019. godine, koji joj je, kako kaže, zauvek promenio pogled na život i sport.

Otkrila je da i danas, u trenucima najvećih uspeha, često pomisli na njega i kako bi reagovao na njene rezultate.

"Ponekad plačem gledajući takve trenutke i zamišljam kako bi moj otac reagovao na moje uspehe".

Pored ličnih tragedija, govorila je i o mentalnom pritisku koji je pratio njen put do vrha. Istakla je da je u ranim fazama karijere imala problema sa kontrolom emocija, ali da je vremenom naučila da kanališe pritisak i pretvori ga u rezultat.

Danas, kao igračica svetskog vrha sa brojnim grend slem trofejima i statusom broja jedan, Sabalenka ističe da iza uspeha stoji i veliki unutrašnji teret koji javnost često ne vidi.