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Nikola Rokvić odlučio je da na nesvakidašnji način pruži šansu talentovanim pevačima, pa je na društvenim mrežama pokrenuo muzičko takmičenje koje je za kratko vreme izazvalo veliko interesovanje.

Naime, pevač je pozvao sve zainteresovane da otpevaju njegovu novu pesmu “Svake mi se noći lumpuje”, za koju je spot snimao u Sarajevu, Zagrebu i na Novom Beogradu u kraju u kojem je odrastao, a najbolji kandidat osvojiće vrednu nagradu – novu pesmu koju će za njega pripremiti Nikola Rokvić zajedno sa svojim autorskim timom i saradnicima.

Odziv je ogroman, zbog čega je takmičenje produženo mesec dana pa će pobednik biti izabran 5. avgusta. Za učešće se prijavio veliki broj pevača iz Srbije i regiona. Ipak, među brojnim izvođačima jedno ime posebno se izdvojilo.

1/4 Vidi galeriju Lazar Jakovljević Foto: Printscreen Instagram

Veliku pažnju publike privukao je Lazar Jokovljević, čija je interpretacija Rokvićevog hita za veoma kratko vreme izazvala brojne komentare na društvenim mrežama. Njegov nastup izazvao je lavinu pozitivnih reakcija, a korisnici interneta nisu štedeli komplimente na račun njegovog glasa, emocije i načina izvođenja.

Reagovala je i voditeljka Vesna Milanović, koja je na svom Instagram storiju podržala mladog Lazara, koji već uveliko nastupa i publika je oduševljena njegovom interpretacijom.

Foto: Instagram

Ko će na kraju odneti pobedu i osvojiti pesmu koju će potpisivati Nikola Rokvić i njegov tim, ostaje da se vidi, ali je već sada jasno da je Lazar privukao pažnju te mnogi navijaju za njega.