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Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao Tijana Em, ponovo je u centru pažnje javnosti zbog raskida dvogodišnje veze sa gitaristom iz njenog benda Darkom Simićem, što je Kurir prvi objavio.

Ona je za Kurir potvrdila raskid i otkrila da već neko vreme nisu u ljubavnom odnosu, ali da su nastavili saradnju i da je Darko ostao član njenog benda.

Tijana je ranije govorila o svom životu i teškim trenucima kroz koje je prolazila. Ona je svojevremeno za Telegraf.rs otvorila dušu i iznela potresne detalje iz najranijeg detinjstva, ali i perioda kada se suočavala sa ozbiljnim psihičkim problemima.

Teške okolnosti

Kako je priznala, njeni prvi dani života bili su obeleženi izuzetno teškim okolnostima. Rođena je 1999. godine, u vreme kada je situacija u zemlji bila veoma teška, kada j ebilo bombardovanje, a porodica se suočavala i sa velikom tragedijom.

1/5 Vidi galeriju Tijana Milentijević Foto: Printscreen Instagram, Privatna Arhiva, Print Screen

- Prve dane svog života provela sam u podrumu kod komšinice. Ja sam se rodila 1999. godine, znamo kako je tad bilo. Moja majka je izgubila jedno dete... - rekla je pevačica svojevremeno.

Tijana je ovim priznanjem pokazala da su je teške okolnosti pratile još od samog rođenja, a kako je naglasila, postoje stvari iz prošlosti o kojima joj ni danas nije lako da govori. Ipak, uprkos svemu što je njena porodica prošla, uspela je da izgradi muzičku karijeru i postane jedno od prepoznatljivijih imena mlađe generacije na domaćoj sceni.

Borila se sa depresijom

Međutim, problemi sa kojima se suočavala nisu ostali samo u prošlosti. Pevačica je otkrila da je imala i veoma težak period tokom kojeg se borila sa depresijom, a stanje u kojem se nalazila u velikoj meri uticalo je i na njen posao.

Iako se od pevača očekuje da na nastupima budu raspoloženi, nasmejani i spremni da publici pruže maksimum, Tijana je priznala da je bilo trenutaka kada nije imala snage ni da izađe pred publiku.

1/6 Vidi galeriju Tijana Milentijević Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

- Nisam mogla da izađem na binu! Dođem da pevam i kažem: "Ja ne mogu'" - ispričala je ona.

Posebno je zanimljivo što u tim trenucima nije bila prepuštena sama sebi. Kako je otkrila, veliku podršku dobila je od koleginice Milice Todorović, koja joj je pomogla da se izbori sa teškim danima i pronađe snagu da nastavi dalje.

Pomogla joj Milica Todorović

- Od kolega mi je tada najviše pomagala Milica Todorović. Bila mi je tu, savetovala me je. Rekli su mi tada da sam bila pod crnom magijom.

Ovo priznanje pokazuje koliko je podrška bliskih ljudi važna u trenucima kada se neko suočava sa problemima koje okolina često ne primećuje. Dok je publika vidi na sceni, malo ko može da pretpostavi šta se dešava iza kulisa i koliko napora ponekad zahteva samo pojavljivanje pred ljudima.

Milica Todorović Foto: Printscreen

Njena ispovest dolazi u trenutku kada se ponovo govori o njenom privatnom životu, posebno nakon raskida koji je privukao pažnju javnosti. Iako emotivni odnosi često ostaju daleko od očiju publike, interesovanje za pevačicin ljubavni život ne jenjava. Ipak, njena najnovija priča pokazuje da su iza nje i mnogo ozbiljnije životne borbe.