IVAN MARINKOVIĆ OPTUŽIO OVOG MUZIČARA ZA BRUTALNO PREBIJANJE! Sve se tada desilo zbog devojke: Smestiću ga u zatvor
- Ivan Marinković tvrdio je da ga je pre 12 godina na ulici pretukao Aca Amadeus, navodno zbog devojke
- Marinković je tada rekao da će ga smestiti u zatvor, dok je Aca Amadeus negirao optužbe.
- Na kraju je postignuta nagodba sa Tužilaštvom, pa je muzičar platio kaznu od 1.200 evra.
Ivan Marinković trenutno se nalazi u "Eliti 10" gde je i dalje jedan od bitnijih igrača.
On važi za dobrog komentatora, ne zaobilazi nijednu temu, ulazi u svađe, ali se drži podalje od fizičkih obračuna što je u rijalitiju strogo kažnjivo.
Marinković ima turbulentan život, sa svojom decom nije u kontaktu,a ćerka Lena, promenila je prezime Marinković u majčino Tržan.
Imao problem sa alkoholom
Ivan je ranije bio akter brojnih skandala. Završio je na sudu jer nije plaćao alimentaciju, lečio se od alkoholizma, hapšen zbog krađe buđole, napravio je dete Miljani Kulić u rijalitiju, a pre 12 godina je pretučen nasred ulice. On je tada za batine okrivio klavijaturistu Amadeus benda Aleksandra Stanimirovića, poznatijeg kao Aca Amadeus.
On je tada tvrdio da ga je u blizini zgrade u kojoj je tada živeo u centru grada, napao poznati muzičar sa prijateljima. Tukli su ga, kako je ispričao, metalnim šipkama. On je tada završio u podlivima, a prve fotografije nakon premlaćivanja objavio je Kurir.
Zelenaši
- Dobio sam dozvolu da javno kažem da me je napao Aleksandar Stanimirović. Dao sam izjavu policiji, a sledi saslušavanje svedoka i osumnjičenog. Smestiću ga u zatvor. Pošto se pravi lud i spominje da se drogiram i dugujem pare zelenašima, poručujem mu da tim zelenašima kaže da sam svaki dan na istom mestu - rekao je tada Marinković, koji tvrdi i da je u automobilu iz kog je Aca posmatrao kako ga tuku, bila i devojka zbog koje je došlo do incidenta.
Pala nagodba
Navodno ona je u tom trenutku bila s Acom u vezi, a pre njega s Marinkovićem.
- Devojka zbog koje se ovo desilo sedela je pored njega i vrištala, jer je pokušavala da odglumi da joj je teško. Zapravo, bilo joj je drago što me je Aca gazio autom. Logično je da je on sad u strahu i da priča gluposti - izjavio je Ivan.
Aca je negirao njegove optužbe, ali se na kraju nagodio sa Tužilaštvom i platio kaznu od 1.200 evra i time izbegao dalje krivično gonjenje.