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Ivan Marinković trenutno se nalazi u "Eliti 10" gde je i dalje jedan od bitnijih igrača.

On važi za dobrog komentatora, ne zaobilazi nijednu temu, ulazi u svađe, ali se drži podalje od fizičkih obračuna što je u rijalitiju strogo kažnjivo.

Marinković ima turbulentan život, sa svojom decom nije u kontaktu,a ćerka Lena, promenila je prezime Marinković u majčino Tržan.

Imao problem sa alkoholom

Ivan je ranije bio akter brojnih skandala. Završio je na sudu jer nije plaćao alimentaciju, lečio se od alkoholizma, hapšen zbog krađe buđole, napravio je dete Miljani Kulić u rijalitiju, a pre 12 godina je pretučen nasred ulice. On je tada za batine okrivio klavijaturistu Amadeus benda Aleksandra Stanimirovića, poznatijeg kao Aca Amadeus.

On je tada tvrdio da ga je u blizini zgrade u kojoj je tada živeo u centru grada, napao poznati muzičar sa prijateljima. Tukli su ga, kako je ispričao, metalnim šipkama. On je tada završio u podlivima, a prve fotografije nakon premlaćivanja objavio je Kurir.

1/6 Vidi galeriju Ivan Marinković i Aca Amadeus Foto: Zorana Jevtic, Zorana Jevtić

Zelenaši

- Dobio sam dozvolu da javno kažem da me je napao Aleksandar Stanimirović. Dao sam izjavu policiji, a sledi saslušavanje svedoka i osumnjičenog. Smestiću ga u zatvor. Pošto se pravi lud i spominje da se drogiram i dugujem pare zelenašima, poručujem mu da tim zelenašima kaže da sam svaki dan na istom mestu - rekao je tada Marinković, koji tvrdi i da je u automobilu iz kog je Aca posmatrao kako ga tuku, bila i devojka zbog koje je došlo do incidenta.

Pala nagodba

Navodno ona je u tom trenutku bila s Acom u vezi, a pre njega s Marinkovićem.

- Devojka zbog koje se ovo desilo sedela je pored njega i vrištala, jer je pokušavala da odglumi da joj je teško. Zapravo, bilo joj je drago što me je Aca gazio autom. Logično je da je on sad u strahu i da priča gluposti - izjavio je Ivan.

1/5 Vidi galeriju Aca Amadeus Foto: Damir Dervišagić, printscreen YT, Marina Lopičić

Aca je negirao njegove optužbe, ali se na kraju nagodio sa Tužilaštvom i platio kaznu od 1.200 evra i time izbegao dalje krivično gonjenje.