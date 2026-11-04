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U beogradskoj opštini Čukarica, naselje Banovo brdo, juče rano ujutru, oko četiri sata, izbio je požar u kojem je zapaljen luksuzni automobil marke "audi Q8" u vlasništvu pevača Uroša Živkovića. Policija traga za dvojicom napadača.

Kako se već priča po estradnim krugovima, Urošu je navodno džip zapalila ista ekipa koja je Zdravku Čoliću početkom godine bacila bombu na kuću na Dedinju.

Prema navodima izvora bliskih estradnim zvezdama, Živković je navodno duže vreme bio izložen pritiscima i pretnjama zbog odbijanja poslovne saradnje sa određenim ljudima iz kriminalnog miljea.

Oprobani recept

Uroš Živković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Kako se spekuliše, Urošu su skoro dve godine na razne načine pokušavali da sabotiraju karijeru. Dešavalo se mnogo puta da mu budu otkazani nastupi ili da u klubovima gde peva budu dojave o bombama, za koje se ispostavi da su lažne.

- To traje već dugo. Uroš nije hteo da pristane na ucene, da se prikloni tom kriminalnom klanu jer oni uzimaju polovinu novca od koncerata. Oni su ga upozoravali da bez njih neće moći nigde da nastupa jer oni drže šapu na najvećim klubovima u regionu i dijaspori, ali Uroš je nekako uspevao da ih zaobiđe i sve vreme je imao tezge. To ih je još više razbesnelo pa su počeli da mu se svete, kako inače rade i drugim pevačima. Najpre krene sabotaža, otkazivanje nastupa i slično, a ako to ne upali i ne natera pevača da popusti, primenjuju se radikalnije mere, poput ove sa paljenjem auta. Videli ste kako je Čola prošao, to su ljudi iz istog klana - navodi izvor Kurira.

Živković je juče potvrdio da mu je automobil zapaljen.

- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi.

1/8 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Kurir, M.M./ATAImages

Inače, stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala luksuzan džip.

Vatrogasci su brzo intervenisali i sprečili širenje požara, dok je na luksuznom automobilu pričinjena velika materijalna šteta. Policijski službenici obavili su razgovor s pevačem neposredno nakon incidenta, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Ekipa Kurira posetila je kraj grada gde folker živi. Tamo smo na licu mesta mogli da primetimo da je prednji deo skupocenog džipa u potpunosti izgoreo, a od siline vatrene stihije oštećen je i obližnji dvorišni zid.

Otvorena pitanja

Urošev luksuzni automobil, sa opremom koju ima, vredi čak 100.000 evra. Pevač nije štedeo kad je ulagao u svoj "audi", koji je crn, s crnim felnama i zatamnjenim staklima.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

Istražitelji iz policije rade na identifikaciji napadača i utvrđivanju svih okolnosti događaja. Među pitanjima na koja tek treba dobiti odgovor jesu i da li je pevač bio meta zastrašivanja i šta je motiv za takav postupak.

U ulici gde folker živi porazgovarali smo s nekoliko komšija, koje su i dalje u šoku zbog svega što se desilo Urošu Živkoviću u njihovom kraju.

- Naš kraj je miran, ovde smo zavučeni, ne pamtimo da se ovako nešto desilo u skorije vreme. Oko četiri ujutru nas je probudio snažan prasak nalik eksploziji, kao da je bomba bačena. Još se tresemo od šoka. Uroš je fin mladić, znamo ga dobro. Doselio se pre nekih godinu, godinu i po dana ovde. Uvek se javi, ovo je strašno šta se radi. Nigde više nismo bezbedni. Verujte, ne smemo iz kuće da izađemo - rekla nam je jedna Živkovićeva komšinica, a na nju se nadovezao još jedan sused:

- Komšinica mi kaže da je dok je stajao pored auta, Uroš delovao izbezumljeno i uplašeno, eksplozija ga je sigurno i probudila. Kako i ne bi? Sad ovde pričaju po našoj ulici da je u pitanju neka opomena ili dug. Kao da smo se vratili u devedesete, užas - zaključio je jedan od Uroševih komšija za Kurir.

Uroš Živković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Kurir.rs

Uroš Živković: