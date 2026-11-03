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Pevačica Seka Aleksić i njen suprug Veljko Piljikić važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni, a o njihovom braku do sada se uglavnom govorilo u pozitivnom kontekstu. Seka je u više navrata otvoreno pričala o njihovom upoznavanju i počecima ljubavi, a zanimljivo je da je Veljko u početku radio kao njen telohranitelj.

Ovako je počela ljubav

Počeli smo da sarađujemo 15. jula, na njegov rođendan. 17. smo se već poljubili i počeli da se zabavljamo - rekla je jednom prilikom Seka.

Pevačica je bez ustručavanja govorila i o tome kako je izgledao početak njihove romanse, priznajući da nije želela previše da odugovlači.

1/11 Vidi galeriju Seka Aleksić Foto: Petar Aleksić, ATA images, Kurir

-Nisam ja tu mogla da čekam nešto puno. Glumila sam ludilo dva dana, da ne pomisli svašta i onda sam mu treći dan dala - otkrila je pevačica.

Seka je objasnila i kako je došlo do njihove poslovne saradnje, ističući da je upravo ona napravila prvi korak.

Nije on mene muvao. Ja sam ga pitala da li je slobodan da radi sa mnom, a on je odmah rekao da jeste. I tako smo počeli da sarađujemo - rekla je Seka u podkastu Bokija 13.

Mala razlika u godinama

Iako je od Veljka starija dve godine, ova razlika nikada nije predstavljala prepreku njihovoj ljubavi. Naprotiv, pevačica je priznala da joj se suprug dopao na prvi pogled i da je već tada imala osećaj da je on muškarac sa kojim želi da provede život.

- Bila sam veoma napadna kad sam videla Veljka… Dopao mi se odmah fizički. Zatvorila sam oči i rekla: "Ovo će biti moj muž". Osetila sam da je on pravi muškarac za mene. Mada i njegov pogled je govorio sve - pričala je Seka.

1/8 Vidi galeriju Seka Aleksić i mužem Veljkom Piljkićem Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Print Screen

Govoreći o razlici u godinama, pevačica je ranije istakla da dve godine starosne razlike za nju nisu predstavljale nikakav problem, a otkrila je i šta ih je još povezalo na samom početku veze.